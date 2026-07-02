Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Colombia y Ghana jugarán desde las 22.30 en el Kansas City Stadium por los 16vos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos con nivel futbolístico de menos a más, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo quiere demostrar que no fue puntero por encima de Portugal por casualidad.
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La probable formación de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026
Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
La probable formación de Ghana vs. Colombia por el Mundial 2026
Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.