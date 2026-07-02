2 de julio de 2026 - 22:48

Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

En Kansas City, las selecciones de Colombia y Ghana se medirán por los 16vos del Mundial 2026. Todos los detalles del encuentro que arrancará a las 22.30.

En Kansas City, las selecciones de Colombia y Ghana se medirán por los 16vos del Mundial 2026.&nbsp;

En Kansas City, las selecciones de Colombia y Ghana se medirán por los 16vos del Mundial 2026. 

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Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

La probable formación de Ghana vs. Colombia por el Mundial 2026

Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

  • Hora: 22.30
  • TV: DSports
  • Árbitro: Clément Turpin
  • Estadio: Kansas City Stadium

Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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