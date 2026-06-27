27 de junio de 2026 - 17:22

Quintero se fue de la conferencia cuando le preguntaron por River

Juan Fernando Quintero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, pero su situación cambió varias veces durante las últimas semanas.

Mundial 2026. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero bromean en un entrenamiento, como preparación para enfrentar a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026, en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale.

Mundial 2026. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero bromean en un entrenamiento, como preparación para enfrentar a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026, en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale.

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EFE/ Alberto Estevez
Juan Fernando Quintero sigue en River, pero no quiere que le hagan preguntas al respecto&nbsp;

Juan Fernando Quintero sigue en River, pero no quiere que le hagan preguntas al respecto 

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El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero protagonizó una llamativa reacción en una rueda de prensa de la selección de Colombia, cuando le preguntaron por su futuro en River después del Mundial 2026.

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¿Qué pasó con Juan 'Fer' Quintero?

La conferencia se desarrolló en el ex estadio del Inter Miami, en la previa del partido clave que el seleccionado colombiano jugará este sábado a las 20.30 ante Portugal, para definir el primer puesto del Grupo K.

Colombia llega al encuentro con puntaje ideal y le alcanza con un empate para quedarse con la cima de la zona, después de haber vencido a Uzbekistán y a República Democrática del Congo.

En ese contexto, Quintero respondió con tranquilidad varias preguntas vinculadas al presente de su selección, pero el cierre de la conferencia tomó otro rumbo cuando la consulta apuntó directamente a su continuidad en River.

“¿Qué va a pasar con Juanfer después del Mundial?”, le preguntaron al volante, que fue clave para destrabar el encuentro ante Congo con una asistencia para el gol de Daniel Muñoz.

Apenas escuchó la pregunta, Quintero se dio vuelta, respondió con un breve “no” y se retiró junto al colaborador que lo acompañaba, apenas mostrando un atisbo de sonrisa.

La reacción llamó la atención porque el colombiano no eligió una salida habitual, como decir que tiene la cabeza puesta en el Mundial o que el tema se resolverá más adelante.

Si bien no se esperaba que confirmara su continuidad en River en plena competencia con Colombia, su gesto volvió a alimentar las dudas sobre lo que puede pasar con él una vez que termine la participación del seleccionado cafetero en Norteamérica.

Quintero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, pero su situación cambió varias veces durante las últimas semanas.

Después de la final perdida ante Belgrano, todo parecía encaminado hacia una salida posterior al Mundial, con la MLS como uno de los destinos posibles.

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