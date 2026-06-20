River acordó con Fiorentina por Lucas Beltrán , pero la operación depende de una decisión clave del delantero. El club de Núñez alcanzó un entendimiento con la entidad italiana para incorporar al atacante mediante un préstamo con opción de compr a. Sin embargo, el futbolista aún no definió si está dispuesto a regresar al fútbol argentino.

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Mientras el plantel de River Plate inició su viaje rumbo a España para desarrollar la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet , la dirigencia avanzó en una de las negociaciones más importantes del mercado de pases. El club llegó a un acuerdo con Fiorentina para incorporar a Lucas Beltrán, aunque la operación todavía no está cerrada.

Según trascendió desde la institución de Núñez, las partes consensuaron una cesión por 500 mil euros y una opción de compra de 6,7 millones de euros por el 55% de los derechos económicos del delantero. No obstante, la concreción del regreso depende exclusivamente de la respuesta del futbolista.

Beltrán analiza por estas horas su futuro profesional y todavía no comunicó una decisión definitiva. Desde el entorno de la negociación reconocen que el atacante mantiene dudas respecto a abandonar Europa, donde desarrolló las últimas temporadas de su carrera.

Lucas Beltrán fue el máximo goleador y figura indiscutida de River Plate campeón de la Liga Profesional 2023.

El cordobés , surgido de las divisiones inferiores de River, fue transferido al fútbol itali ano hace dos años. Desde entonces pasó por Fiorentina y posteriormente tuvo una experiencia en Valencia, donde sumó minutos durante la última campaña.

La posibilidad de regresar al club donde alcanzó su mejor rendimiento deportivo aparece como una opción concreta, aunque el jugador también evalúa las oportunidades que todavía puede encontrar en el mercado europeo.

image Lucas Beltrán volvería a Ríver Gentileza.

Un delantero que River considera prioritario

La búsqueda de un atacante es una de las principales necesidades detectadas por el cuerpo técnico para afrontar el segundo semestre de la temporada.

En River entienden que el equipo necesita sumar variantes ofensivas y potenciar una faceta en la que mostró dificultades durante los últimos meses. De hecho, para la preparación en Alicante, Coudet decidió viajar únicamente con Facundo Colidio, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas como delanteros naturales.

Por ese motivo, la dirigencia aceleró las gestiones por Beltrán, a quien consideran una pieza capaz de aportar movilidad, presión y capacidad goleadora.

Gio Simeone sigue en carpeta

Más allá de las conversaciones por Beltrán, River mantiene abierto otro frente de negociación para reforzar el ataque.

El nombre que continúa sobre la mesa es el de Giovanni Simeone, actualmente en el fútbol italiano. El delantero aparece como una de las alternativas que más seducen al cuerpo técnico, aunque las diferencias económicas entre las partes todavía impiden alcanzar un acuerdo.

La institución argentina estaría dispuesta a realizar una oferta cercana a los 10 millones de euros, mientras que el club propietario de su ficha pretende una cifra considerablemente superior. En Núñez esperan que la voluntad del jugador pueda resultar determinante para acercar posiciones.

image Beltrán disputó con la camiseta de River 78 partidos y conviritó 22 goles. Gentileza.

Mercado de pases: altas y salidas

River atraviesa un período de renovación profunda de su plantel. A las incorporaciones ya concretadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri se suma un proceso de depuración que afecta a varios futbolistas con recorrido dentro del equipo.

Entre los jugadores que no fueron incluidos en la delegación que viajó a España aparecen Paulo Díaz, Germán Pezzella, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Alex Woiski y Maximiliano Salas.

La lista podría ampliarse una vez que finalice la participación mundialista de Kevin Castaño y Matías Galarza Fonza, quienes tampoco formarían parte de los planes para el segundo semestre.

image Con apenas 21 años, Beltrán asumió la difícil tarea de reemplazar a Julián Álvarez tras su partida al fútbol europeo y terminó convirtiéndose en el goleador y una de las grandes figuras del River campeón de 2023. Gentileza.

Un semestre cargado de desafíos

Con el mercado todavía abierto, River ya trabaja pensando en una agenda exigente. El equipo deberá afrontar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi, el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Como parte de la preparación, el conjunto dirigido por Coudet disputará un amistoso internacional el próximo 3 de julio en Portugal frente a Flamengo, una prueba de jerarquía antes del inicio de la competencia oficial.

Mientras tanto, todas las miradas apuntan a Lucas Beltrán. River ya hizo su parte y alcanzó un acuerdo con Fiorentina. Ahora, la última palabra la tiene el delantero.