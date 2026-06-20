Uruguay enfrenta a Cabo Verde por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y hora

La Celeste cierra la actividad del domingo desde las 19 horas, enfrentando a Cabo Verde. El estadio elegido es el Hard Rock de Miami.

Uruguay disputa este domingo su segundo partido del Grupo H ante Cabo Verde, con la chance de ganar y quedar como puntero a una fecha del final de la fase inicial del Mundial 2026. Será en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19 horas y con el arbitraje de Espen Eskås de Noruega.

La Celeste tiene una buena chance de sacar una ventaja en el mano a mano con el otro equipo fuerte del Grupo, España. Teniendo en cuenta que los europeos no pasaron del empate con Cabo Verde, un triunfo de los de Marcelo Bielsa los pondría como virtuales punteros antes del choque de la última jornada.

MUNDIAL 2026: Uruguay vs. Arabia Saudita. Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami. Gentileza. Por eso, Uruguay sabe que la victoria es el único camino. Más teniendo en cuenta que en el debut igualó 1 a 1 con Arabia Saudita, en un trámite que por momentos sufrió más de la cuenta. Los tres puntos ya no son una opción, sino una necesidad.

En cuanto a lo futbolístico, no se esperan grandes modificaciones por parte del director técnico argentino Marcelo Bielsa, fundamentalmente porque Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta todavía no se recuperan al 100% de sus lesiones y no están para regresar.

0aac87bded8865b289088e80ada5fe149a70d202 Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde. EFE/EPA/RONALD WITTEK Cabo Verde provocó la enorme sorpresa de este Mundial 2026, al sacarle un empate 0 a 0 a España, una de las grandes favoritas al título. La actuación consagratoria de su arquero Vozinha y el esfuerzo de todo el equipo desataron una verdadera locura en el minúsculo país, que ahora sueña con un triunfo ante los de Sudamérica.