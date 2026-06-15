15 de junio de 2026 - 19:52

Uruguay no pudo quebrar a Arabia Saudita e igualó en un estreno marcado por los goles errados

Uruguay hizo los méritos necesarios para debutar con victoria en el Mundial 2026, pero no pudo pasar del empate ante Arabia Saudita. Video: mirá los goles.

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Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El análisis del primer tiempo de Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 en el Mundial 2026

Uruguay se hizo de la pelota en un primer tiempo parejo, en el que Arabia Saudita hizo valer sus armas y que tuvo a los dos arqueros como grandes protagonistas. Al Owais tuvo dos tapadas clave para evitar la caída de su arco: la primera ante un remate Maxi Araújo y después frente a una palomita de Federico Viñas.

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El análisis del segundto tiempo de Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa movió el banco en el entretiempo: a la cancha Canobbio y Sanabria en reemplazo de Núñez y Viña. Las variantes le dieron otra fluidez a la Celeste, que de a poco metió contra su arco a los árabes. Al Owais volvió a lucirse para sacar un cabezazo cruzado de Viñas en el inicio del complemento y a los 60' el palo le negó la igualdad a Manuel Ugarte.

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A falta de 10 minutos para el final, el arquero árabe dio un mal rebote tras un nuevo cabezazo de Viñas y esta vez Araújo no perdonó: remate de zurda y de primera para el empate 1-1 en Miami.

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