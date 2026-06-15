Uruguay no pudo quebrar a Arabia Saudita e igualó en un estreno marcado por los goles errados

Uruguay hizo los méritos necesarios para debutar con victoria en el Mundial 2026 , pero no pudo pasar del empate ante Arabia Saudita. Video: mirá los goles.

Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

¡Llegó el debut de la Uruguay de Marcelo Bielsa! La Celeste empató 1-1 con Arabia Saudita, un rival complicado que siempre arranca muy bien las citas ecuménicas, como lo hizo en Qatar 2022, cuando superó 2-1 a la Selección Argentin

El análisis del primer tiempo de Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 en el Mundial 2026 Uruguay se hizo de la pelota en un primer tiempo parejo, en el que Arabia Saudita hizo valer sus armas y que tuvo a los dos arqueros como grandes protagonistas. Al Owais tuvo dos tapadas clave para evitar la caída de su arco: la primera ante un remate Maxi Araújo y después frente a una palomita de Federico Viñas.

Muslera hizo lo propio a puro reflejo luego de un bombazo de Abdulelah Al-Amri desde el punto penal, pero el defensor se tomó revancha a los 41' y abrió el marcador al aprovechar un rebote del hombre de Estudiantes de La Plata.

Embed GOL DE URUGUAY! Araujo agarró el rebote y empata el partido en la recta final



Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/6lbCoXQ6cz — telefe (@telefe) June 15, 2026 A falta de 10 minutos para el final, el arquero árabe dio un mal rebote tras un nuevo cabezazo de Viñas y esta vez Araújo no perdonó: remate de zurda y de primera para el empate 1-1 en Miami.