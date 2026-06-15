Uruguay no pudo quebrar a Arabia Saudita e igualó en un estreno marcado por los goles errados

¡Llegó el debut de la Uruguay de Marcelo Bielsa! La Celeste empató 1-1 con Arabia Saudita, un rival complicado que siempre arranca muy bien las citas ecuménicas, como lo hizo en Qatar 2022, cuando superó 2-1 a la Selección Argentin
Uruguay hizo los méritos necesarios para debutar con victoria en el Mundial 2026, pero no pudo pasar del empate ante Arabia Saudita. Video: mirá los goles.
¡Llegó el debut de la Uruguay de Marcelo Bielsa! La Celeste empató 1-1 con Arabia Saudita, un rival complicado que siempre arranca muy bien las citas ecuménicas, como lo hizo en Qatar 2022, cuando superó 2-1 a la Selección Argentin
Uruguay se hizo de la pelota en un primer tiempo parejo, en el que Arabia Saudita hizo valer sus armas y que tuvo a los dos arqueros como grandes protagonistas. Al Owais tuvo dos tapadas clave para evitar la caída de su arco: la primera ante un remate Maxi Araújo y después frente a una palomita de Federico Viñas.
Muslera hizo lo propio a puro reflejo luego de un bombazo de Abdulelah Al-Amri desde el punto penal, pero el defensor se tomó revancha a los 41' y abrió el marcador al aprovechar un rebote del hombre de Estudiantes de La Plata.
Marcelo Bielsa movió el banco en el entretiempo: a la cancha Canobbio y Sanabria en reemplazo de Núñez y Viña. Las variantes le dieron otra fluidez a la Celeste, que de a poco metió contra su arco a los árabes. Al Owais volvió a lucirse para sacar un cabezazo cruzado de Viñas en el inicio del complemento y a los 60' el palo le negó la igualdad a Manuel Ugarte.
A falta de 10 minutos para el final, el arquero árabe dio un mal rebote tras un nuevo cabezazo de Viñas y esta vez Araújo no perdonó: remate de zurda y de primera para el empate 1-1 en Miami.
Los últimos minutos fueron todos Charrúa, metió a Arabia Saudita debajo de su arco, pero no pudo lograr el gol de la victoria. Increíble. En total, la Celeste ejecutó 23 disparos al arco en el segundo tiempo. Un punto de oro sumó Arabia Saudita.