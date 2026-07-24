24 de julio de 2026 - 14:17

Un niño de 12 años murió en un tiroteo durante una picada en Uruguay

Ocurrió en horas de la madrugada de hoy en Parque Rodó de Montevideo. Además, cinco personas resultaron heridas tras la balacera.

Un niño de 12 años murió en un tiroteo durante una picada en Montevideo: investigan una posible venganza narco.

Un niño de 12 años murió en un tiroteo durante una picada en Montevideo: investigan una posible venganza narco.

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El País Uruguay
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Uruguay está conmocionada tras la muerte de un niño de 12 años tras un ataque ocurrido durante una picada clandestina en el Parque Rodó, uno de los espacios públicos más concurridos de Montevideo. Además, cinco personas resultaron heridas. El hecho estaría vinculado a una venganza entre bandas narco.

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El episodio ocurrió en la madrugada de este viernes, en las inmediaciones del Teatro de Verano, donde decenas de autos y motos se habían reunido para participar de carreras callejeras ilegales.

Una moto pasó y abrió fuego contra los asistentes

De acuerdo con el diario El País, cerca de la 1 de la madrugada se recibió un llamado al 911 alertando sobre una serie de disparos de arma de fuego.

Según los testimonios recogidos por los investigadores, una moto pasó por el lugar y comenzó a disparar contra las personas que presenciaban las picadas.

Antes de la llegada de la Policía, los propios asistentes trasladaron a los heridos al Hospital Pasteur.

Cuando los efectivos intentaron ingresar al lugar, varios participantes de las carreras clandestinas escaparon y algunos incluso arrojaron piedras contra los agentes.

Durante el operativo, la Policía logró secuestrar una moto de alta cilindrada sin matrícula, ubicada a pocas cuadras del lugar del ataque, que presentaba impactos de bala. Además, se encontraron vainas servidas y otros elementos balísticos que serán peritados.

La víctima fatal tenía 12 años

Según el parte policial, el menor fallecido recibió un disparo en el tórax. Además, otras cinco personas, de 14, 22, 26, 30 y 54 años, sufrieron heridas de bala.

El adolescente de 14 años recibió disparos en el pecho y una pierna, fue sometido a una cirugía y permanece internado.

Los investigadores centran la pesquisa en una posible represalia vinculada al narcotráfico.

Investigan si el ataque tiene que ver con una disputa entre bandas narco.

Investigan si el ataque tiene que ver con una disputa entre bandas narco.

De acuerdo con la información publicada por medios uruguayos, el niño fallecido y los heridos de 14 y 22 años pertenecen a la familia Puglia, un clan relacionado con la venta de drogas en el barrio Villa Española.

Además, uno de los testigos del ataque también lleva ese apellido y fue quien trasladó al hospital al hombre de 54 años herido durante el tiroteo.

La Policía sostiene que los Puglia mantienen vínculos con la familia Albín, enfrentada desde hace al menos tres años con otro grupo criminal conocido como los Suárez, por lo que no descartan que el ataque forme parte de la disputa entre estas organizaciones.

El episodio ocurre apenas dos semanas después de otro hecho de extrema violencia registrado en el barrio El Monarca, donde un grupo armado ingresó a una vivienda y asesinó a cinco personas.

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