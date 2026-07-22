La noche agitada de Tigre en Uruguay: triunfazo, bandera de Malvinas y micros baleados

Luego de la victoria de Tigre frente a Nacional en Montevideo 3-0 por el partido de ida de los 16avos de Copa Sudamericana , uno de los micros que integraba una caravana de simpatizantes argentinos fue atacado a tiros y un fanático resultó herido de bala .

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El hecho ocurrió cuando una caravana de aproximadamente 15 colectivos circulaba por la zona de la Ruta 1 y la avenida Cibils, con destino a Colonia para emprender el regreso hacia la Argentina. En ese momento, uno de los vehículos recibió varios disparos , lo que obligó al conductor a detener la marcha.

Según informó el diario uruguayo El País, los colectivos " fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego ". Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones e incluso ruidos similares a los de una metralleta.

Desde una moto habrían disparado al micro con hinchas de Tigre.

Tras el ataque, efectivos policiales y ambulancias acudieron rápidamente al lugar. El simpatizante herido fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro para recibir atención médica.

Si bien en un primer momento trascendió que la bala había impactado en una pierna o en un pie, posteriormente se confirmó que el disparo le provocó una herida en un brazo . De acuerdo con allegados al club, el hincha permanece internado, estable y acompañado por su familia.

En paralelo, la Policía uruguaya inició una investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

El club reorganizó el regreso de los simpatizantes

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, la dirigencia de Tigre trabajó para garantizar el regreso del resto de los pasajeros.

Los ocupantes del micro atacado permanecían en una comisaría mientras se desarrollaban las diligencias policiales. A su vez, los pasajeros de otra unidad fueron reubicados de manera provisoria en otro colevtivo. Desde el club informaron además que un colectivo los esperará en la frontera para que todos puedan completar el viaje hacia Buenos Aires.

Según trascendió, el presidente de la institución, Martín Suárez, se dirigía al centro de salud para acompañar al hincha herido y evaluar los pasos a seguir.

En declaraciones a TN, el gerente de Noticias de Canal 4 AIL de Uruguay, Gonzalo Terra, aseguró que el colectivo fue interceptado por una motocicleta desde la que se efectuaron al menos ocho disparos. Además, indicó que el simpatizante lesionado viajaba junto a una ventanilla cuando fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El atacante habría efectuado al menos 8 disparos.

Terra también explicó que el episodio ocurrió en un contexto de fuerte tensión en el fútbol uruguayo, donde rige un paro de la actividad profesional tras los graves incidentes registrados el último fin de semana durante el partido entre Rentistas y Cerrito, en el que el futbolista Jean Martínez fue agredido, hecho que derivó en la suspensión del campeonato.

Los jugadores de Tigre festejaron con una bandera de Malvinas

Tras la contundente victoria, al igual que lo hizo la Selección Argentina frente a Inglaterra, los jugadores sacaron una bandera de “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” y corearon "el que no salta es un inglés".