21 de julio de 2026 - 20:15

Se conoció la secuencia completa de la arenga de Lionel Messi antes de la final con España

El video muestra todo el recorrido de los futbolistas antes del ingreso a la cancha para jugar el encuentro definitorio del Mundial 2026.

Se conocio la secuencia completa de la arenga de Lionel Messi antes de la final con España

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ESPN
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La frase del capitan Albiceleste en los instantes previos todavía retumba en el oído de propios y extraños. "Olvidémonos de todo", rezó el mejor de todos los tiempos ante la mirada atenta de sus compañeros y la curiosidad de los millones que observaron la secuencia a través de internet. Los hinchas cuestionaron la naturaleza de esa orden, sugiriendo que factores externos estaban afectando al plantel de una manera que obligaba al diez a pedir un aislamiento mental total.

El video completo de la arenga de Lionel Messi por el Mundial 2026:

Este martes, finalmente, apareció el video completo de la salida a la cancha del plantel de Lionel Scaloni. Ahí, lejos de cuestiones extradeportivas, puede escucharse varias charlas futboleras entre los integrantes del equipo. La primera entre Cuti Romero y Dibu Martínez, que comentó: “Son dos y uno, si vos vas para afuera, con Lamine Yamal te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado". Luego, se suma Lisandro Martínez para agregar: "Hay que tener cuidado cuando enganchan que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?".

El defensor del Manchester United continuó hablando, y le dedicó unas palabras especiales a Nicolás Tagliafico, que debía marcar a Lamine Yamal. “Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido". Además, arengó al arquero argentino. "Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh”.

La palabra de Lionel Messi en la previa del partido con España:

Lionel Messi y su arenga en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi y su arenga en la final del Mundial 2026.

Messi también se expresó, con una indicación táctica hacia los defensores. “Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan para adelante". La referencia era claramente a Paredes y Fernández, para que no pierdan el equilibrio defensivo en caso de que los zagueros conduzcan.

La última secuencia importante ocurre nuevamente entre Dibu Martínez y Cuti Romero. El central vaticina una buena tarde de su compañero al decirle: "Llegó tu momento”. Mientras tanto, el portero del Aston Villa le respondió con total seguridad. “Hoy es mi día. Hoy será para la historia”, aportó.

Los momentos previos al inicio del partido entre la Selección Argentina y España muestran a un plantel enfocado, seguro de sí mismo y serio. Preparado para una batalla que terminó con el resultado indeseado.

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