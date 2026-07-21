21 de julio de 2026 - 19:41

Copa Sudamericana: confirman homenajes a la Selección Argentina

La Selección Argentina recibirá un homenaje en los playoffs de la Sudamericana, como reconocimiento a su medalla plateada obtenida en la última Copa del Mundo.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA confirmó homenajes para la Selección Argentina

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA confirmó homenajes para la Selección Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó en sus redes y a través de un comunicado el aval de la Confederación Sudamericana de Futbol para rendir homenaje a la Selección Argentina en la Copa Sudamericana, tras .el subcampeonato obtenido en la Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

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Homenajes a la Selección Argentina en la Copa Sudamericana

De esta manera, los clubes argentinos que disputen los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana le rendirán homenaje al plantel que se quedó con la medalla plateada en esta edición del Mundial y que el lunes por la noche fueron recibidos por una multitud de hinchas.

El titular de la casa madre del fútbol argentino posteó en sus redes la gratitud hacia la entidad Sudamericana de fútbol, a su presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario general, José Astigarraga, por la autorización recibida para que “los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo”. Agregó: “sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país”.

Luego del parate entre vacaciones y la Copa del Mundo, la CONMEBOL Sudamericana vuelve a ocupar un lugar central en el calendario del fútbol. Esta semana comenzarán los playoffs de octavos de final, una instancia decisiva que marcará el regreso de tres representantes argentinos.

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