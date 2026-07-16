16 de julio de 2026 - 10:41

"Chiqui" Tapia se burló de su meme: se hizo "secar la nuca" al festejar el triunfo ante Inglaterra

Mientras Lionel Messi era entrevistado en vivo, el presidente de la AFA salió en televisión y no desaprovechó la ocasión con su colaborador.

El Chiqui Tapia se hace secar la nuca y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

El "Chiqui" Tapia se hace "secar la nuca" y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

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Gentileza / TyC Sports
El Chiqui Tapia se hace secar la nuca y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

El "Chiqui" Tapia se hace "secar la nuca" y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

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Los Andes | Redacción Deportes
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Mientras Lionel Messi analizaba el partido frente a los medios, Claudio “Chiqui” Tapia apareció caminando por detrás con la pelota del encuentro bajo el brazo, sus habituales anteojos negros y acompañado por Luciano Nakis, dirigente de Deportivo Armenio y uno de sus colaboradores más cercanos durante el torneo.

Mirá el video:

“Nos volvemos a meter entre los mejores. Feliz. Como decía recién, era un partido especial ante Inglaterra…”, alcanzó a decir Messi antes de interrumpirse.

“¡Leo!”, lo llamó Tapia para captar su atención.

Cuando el capitán lo miró, el presidente de la AFA se inclinó levemente hacia adelante y permitió que Nakis le secara la nuca con una toalla, recreando deliberadamente una imagen que se había convertido en meme durante la Copa América 2024.

“Me secan la nuca”, lanzó Tapia entre risas.

El "Chiqui" Tapia se hace "secar la nuca" y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

El "Chiqui" Tapia se hace "secar la nuca" y recrea su meme tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

“Se siente mal”, agregó Nakis, siguiendo la broma mientras ambos continuaban su camino hacia la salida del estadio.

Messi sonrió ante la escena y, una vez que Tapia se retiró, retomó la entrevista con normalidad.

El origen del meme del "seca nuca"

La situación remitió inmediatamente a un episodio ocurrido durante la Copa América 2024, también disputada en Estados Unidos.

En aquella semifinal frente a Canadá, una cámara de televisión captó a Luciano Nakis secándole la nuca a Tapia mientras el dirigente observaba el partido desde un palco. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de memes y comentarios humorísticos.

Origen del meme: a "Chiqui" Tapia le secan la nuca en la Copa América 2024

Origen del meme: a "Chiqui" Tapia le secan la nuca en la Copa América 2024

Lejos de molestarse, el propio Tapia se sumó entonces a la broma. Publicó una foto junto a Nakis con una toalla sobre la cabeza y explicó que atravesaba un cuadro de fiebre y malestar provocado por las altas temperaturas.

“No me quería perder el partido. Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección”, escribió en ese momento.

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