16 de julio de 2026 - 11:37

Kelci Bowers, novia de Marcos Senesi, vivió una semifinal única entre Argentina e Inglaterra y dejó una confesión tras la derrota

La futbolista inglesa evitó vestir los colores argentinos en el choque directo tras recibir duras críticas por usar la camiseta albiceleste en encuentros anteriores.

Kelci Bowers confesó como vivió esta semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Kelci Bowers confesó como vivió esta semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Foto:

Por Francisco Moreno

Argentina eliminó a Inglaterra en una semifinal marcada por la tensión histórica y los goles tardíos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En las gradas, Kelci Bowers optó por un conjunto negro para acompañar a su pareja, Marcos Senesi. La decisión llegó tras enfrentar cuestionamientos en su país por vestir la camiseta argentina anteriormente.

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Kelci Bowers, exjugadora de las Lionesses en categorías inferiores, presenció la victoria de Argentina desde un palco del estadio. A diferencia de sus apariciones en redes sociales durante la fase de grupos, donde posó con la indumentaria oficial de la selección sudamericana, esta vez eligió un perfil visual más neutro. La controversia por su lealtad nacional había crecido en Reino Unido debido a su relación sentimental con el defensor del Tottenham.

El origen del vínculo y la presión mediática

La historia de la pareja comenzó en Bournemouth, cuando ambos coincidieron en una sesión de fotos para la equipación retro del club. Bowers relató que se conocieron en un restaurante frente a la playa apenas una semana después de que Senesi fichara por el equipo inglés. Desde entonces, la futbolista ha defendido su derecho a adoptar la cultura argentina y publicar imágenes con la camiseta celeste y blanca en sus redes sociales personales.

Sin embargo, la intensa rivalidad entre ambas naciones convirtió su presencia en el estadio en un asunto de interés público. En los alrededores del recinto, el clima fue hostil, con reportes de aficionados argentinos quemando banderas británicas antes del inicio del encuentro. Además, las declaraciones del cuerpo técnico argentino sobre las Malvinas y el despliegue de pancartas en el campo profundizaron la grieta emocional del choque.

La confesión de Kelci Bowers tras la eliminación

Bowers calificó su situación personal como inusual ante los medios internacionales. Declaró que, aunque apoya a Senesi individualmente en los momentos más importantes de su carrera, su conexión con la selección inglesa permanece increíblemente fuerte por haberla representado en el pasado.

Tras el pitido final, la joven publicó una historia de Instagram donde reiteró su apoyo a Inglaterra y escribió: "Orgullosa de mi país". El partido concluyó con el festejo de los jugadores argentinos en el césped y la desolación de figuras como David Beckham en las tribunas.

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