15 de julio de 2026 - 11:23

Lo tiene claro: la novia inglesa de Marcos Senesi eligió entre Argentina e Inglaterra

En la previa del partido de esta tarde, Kelci Rose contó en sus redes sociales que le llegaron muchas preguntas sobre a qué selección apoyaría por lo que compartió un video explicando su decisión.

Lo tiene claro: la novia inglesa de Senesi eligió entre Argentina e Inglaterra.

Lo tiene claro: la novia inglesa de Senesi eligió entre Argentina e Inglaterra.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Kelci Rose, la futbolista y novia británica del defensor albiceleste Marcos Senesi, eligió entre su país o Argentina y dejó claro de qué lado estará durante el partido que se disputará esta tarde en Atlanta por el pase la final del Mundial 2026.

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En medio de la expectativa por el cruce entre ambos seleccionados, la joven inglesa despejó cualquier especulación sobre un posible conflicto de sentimientos y aseguró que acompañará al futbolista argentino. "No tengo mucho más que decir. Yo juego al fútbol, pero no veo fútbol. Voy a ir a alentar a mi pareja, a apoyarlo a él y a su Selección", expresó.

Kelci Rose es futbolista profesional y jugó en AFC Bournemouth hasta junio de este año. Actualmente está sin equipo.

Kelci Rose es futbolista profesional y jugó en AFC Bournemouth hasta junio de este año. Actualmente está sin equipo.

La joven inglesa compartió el video en su cuenta de TikTok luego de que, según contó, cientos de seguidores argentinos le preguntaran a quién apoyaría en el partido.

Mirá el video:

Una historia de amor que comenzó en la Premier League

La relación entre Marcos Senesi y Kelci Rose comenzó luego de la llegada del defensor al Bournemouth de la Premier League, tras su paso por el Feyenoord de Países Bajos.

Kelci Rose y Marcos Senesi.

Kelci Rose y Marcos Senesi.

Se conocieron en un evento del club y con el correr del tiempo, la pareja consolidó su vínculo. A días del mundial la pareja estaba de vacaciones en Ibiza hasta que Scaloni convocó al surgido de San Lorenzo por la lesión de Leonardo Balerdi.

Según muestra en sus redes sociales, Kelci incorporó varias costumbres argentinas y con esto se ganó el cariño de muchos seguidores argentinos.

Kelci Rose alentando a la Selección Argentina y a su novio Marcos Senesi en el Mundial.

Kelci Rose alentando a la Selección Argentina y a su novio Marcos Senesi en el Mundial.

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