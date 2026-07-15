15 de julio de 2026 - 10:36

El susto que vivió en su casa Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial

Ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles en Esplugues de Llobregat de Cataluña.

Intentaron robar en la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial.

Intentaron robar en la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La casa de la megaestrella mundial Lamine Yamal, una de las figuras de la selección de España, sufrió un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, pocas horas después del triunfo por 2-0 ante Francia que clasificó al conjunto español a la final del Mundial 2026.

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La información fue confirmada por los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña, pero sin revelar la identidad del propietario de la vivienda por razones de privacidad.

"Ha habido una tentativa" de robo "en un domicilio en Esplugues de Llobregat", en las afueras de Barcelona, indicó un vocero de la fuerza a la agencia AFP.

Los delincuentes escaparon al ser descubiertos

Según indicó el diario catalán La Vanguardia, el inmueble pertenece a Yamal y el intento de robo ocurrió cuando dos personas con pasamontañas treparon el muro de la propiedad.

Sin embargo, los sospechosos fueron detectados por el personal de seguridad privada que custodiaba la vivienda y escaparon antes de poder ingresar.

Lamine Yamal en su casa de Barcelona.

Lamine Yamal en su casa de Barcelona.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando ya había finalizado el encuentro en el que España eliminó a Francia y selló su pase a la definición del torneo.

El mismo medio indicó que la casa donde reside el joven delantero es una propiedad conocida en la zona porque anteriormente perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira, quienes vivieron allí durante su relación.

En paralelo, los Mossos d'Esquadra informaron que también investigan un robo con fuerza ocurrido en otra vivienda ubicada en las inmediaciones del domicilio del futbolista.

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