Los mejores memes de España-Francia: Mbappé fue el gran apuntado y Paraguay tuvo "revancha"

El conjunto español eliminó a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y las redes explotaron. Mbappé fue blanco de las burlas tras un partido para el olvido.

España derrotó a Francia en el Mundial 2026 y las redes explotaron.

La Selección de España superó a una poderosa Francia -esta vez, apagada- en la primera semifinal del Mundial 2026 y se metió en la final del máximo torneo de fútbol, a la espera de Argentina o Inglaterra. El conjunto ibérico sorprendió con su juego colectivo a un equipo que, en la previa, era el favorito absoluto a quedarse con la Copa del Mundo. Por lo tanto, las redes sociales se llenaron de memes apenas terminó el encuentro, que tuvieron como principal protagonista a Kylian Mbappé y su floja actuación en Texas.

En esta ocasión, el gran delantero francés volvió a quedar en el centro de las risas por sus reiteradas posiciones adelantadas durante el partido. A pesar de que su pasada temporada en el Real Madrid no era la esperada, su rendimiento en la copa mundial venía siendo magnífico con ocho goles en siete duelos disputados. Con esa marca, se mantiene como el segundo máximo goleador (20) de todos los mundiales, por detrás del astro argentino Lionel Messi que tiene 21 goles en total. Sin embargo, hoy tuvo un partido desconocido.

Mbappé hoy pic.twitter.com/2LGswhvZ32 — DIMA MAGHREB (@CunnyCastana88) July 14, 2026 Por otro lado, los usuarios recordaron el reciente cruce con Paraguay y aprovecharon la eliminación para hablar de una simbólica “revancha” guaraní. Este encuentro por los octavos de final continúa siendo muy polémico pese a que ya pasaron diez días. Francia logró imponerse por la mínima contra el equipo de Gustavo Alfaro tras un costoso partido, con varios enfrentamientos directos. La picante jornada hizo que Mbappé tuviera una reacción repudiable contra el arquero Orlando Gil, alimentando la controversia.

pic.twitter.com/hDgQpFPUm2 — De Primera (@DePrimeraa) July 14, 2026 Paraguay vigila boludito pic.twitter.com/xbaDg0QkhC — Agustín Romo (@agustinromm) July 14, 2026 Otro de los apuntados fue el lateral Lucas Digne, quien tuvo una jornada totalmente para el olvido. No solo tuvo un pésimo partido, sino que fue el responsable de cometer el penal sobre Lamine Yamal a los 18 minutos del primer tiempo. La infracción permitió que Mikel Oyarzabal abriera el marcador y marcara el rumbo de una semifinal que terminó con la eliminación francesa.

Las publicaciones se multiplicaron con imágenes editadas y situaciones humorísticas que rápidamente se volvieron virales. El rendimiento colectivo de Francia tampoco escapó a las cargadas. El equipo de Didier Deschamps llegaba como uno de los favoritos y acumulaba 386 minutos sin recibir goles, pero no pudo romper el arco español y dejó una imagen muy distinta a la esperada.