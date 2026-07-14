Mbappé, sin filtros tras la eliminación: "Si cometés estos errores en una semifinal, perdés"

El capitán de la Selección de Francia realizó una fuerte autocrítica táctica y técnica luego de caer 2-0 ante España en Dallas, desnudando las falencias que privaron a los Bleus de su tercera final consecutiva.

La desilusión se apoderó del vestuario francés tras quedar a las puertas de otra final del mundo. Kylian Mbappé, portador de la cinta de capitán, dio la cara tras el 0-2 frente a España y ofreció un crudo y detallado diagnóstico de la derrota en semifinales. Lejos de buscar excusas externas, el delantero apuntó directo al rendimiento colectivo.

Kylian Mbappé: "Tactically we had a plan to go for them under pressure... to don't let them lead the tempo of the game... because of course it's a team who love to have the control of the game, the control of the ball. And that's what we let them do." pic.twitter.com/HxzpsucXQR — ÐØ (Prog) (@Deto_RDC) July 14, 2026 Mbáppe durísimo: "No jugamos el partido que queríamos, ni táctica ni técnicamente" "No jugamos el partido que queríamos, ni táctica ni técnicamente", disparó el 10 en diálogo con el medio M6. Para Mbappé, la clave estuvo en la pasividad para presionar a los creadores de juego españoles, permitiéndoles monopolizar el trámite: "Fabián (Ruiz) y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Nos faltó comunicación. En el mediocampo siempre quedamos tres contra dos, y contra un rival que maneja la posesión de esa forma, es letal".

El atacante remarcó que el plan inicial era asfixiar la salida ibérica para forzarlos a correr sin el balón, una faceta que incomoda al equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, el déficit francés no fue solo defensivo. Mbappé fue tajante con el manejo de la pelota al recuperarla: "Los primeros pases y toques no estuvieron a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumás todo eso, el resultado es la derrota".