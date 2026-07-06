Escándalo tras el Mundial: una senadora paraguaya atacó a Mbappé con mensajes racistas y Francia irá a la Justicia

Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos: saltó un cartel y podría perderse el Mundial

La determinación de FIFA que favorece a Estados Unidos y causó un escándalo en el Mundial 2026

El encuentro, disputado en Filadelfia, se resolvió con un penal convertido por Mbappé. Poco después del final del partido, la legisladora comenzó a difundir publicaciones en las que descalificó al delantero con referencias discriminatorias a su origen y lanzó además agravios personales, incluso insinuando que debería haber sido agredido físicamente.

La primera respuesta oficial llegó desde el Gobierno francés. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, calificó los mensajes como "abyectos, indignos e inaceptables", y remarcó la gravedad de que provinieran de una representante política.

"Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé", expresó la funcionaria.

Ferrari sostuvo además que los ataques trascendieron la figura del futbolista. Según afirmó, las expresiones de la legisladora constituyen también una agresión contra los valores que representa el seleccionado francés y el propio país.

Mbappé respondió con dureza

Horas más tarde, el capitán francés utilizó la misma red social para contestar las publicaciones de Amarilla. En su mensaje, la calificó como una "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que su conducta terminó por eclipsar el histórico desempeño de Paraguay durante la Copa del Mundo.

Mbappé también afirmó que la senadora no representa al pueblo paraguayo y lamentó que, a raíz de sus expresiones racistas, la conversación pública se hubiera desplazado del rendimiento deportivo del seleccionado sudamericano hacia un episodio de discriminación.

La Federación Francesa también acudirá a la Justicia

La Federación Francesa de Fútbol respaldó públicamente a su capitán y confirmó que iniciará acciones judiciales. A través de un comunicado, consideró que los mensajes difundidos por la senadora son "totalmente aberrantes e inaceptables" y recordó que este tipo de expresiones constituyen un delito.

El organismo informó que presentará una denuncia ante la Justicia francesa y expresó su apoyo a Mbappé, al plantel nacional y a todas las personas que son víctimas de ataques racistas.

Un antecedente polémico

No es la primera vez que Celeste Amarilla queda envuelta en una controversia por sus declaraciones. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, realizó comentarios despectivos sobre la monarca al definirla como una "periodista devenida en reina", lo que generó cuestionamientos tanto en el plano político como diplomático.

Lo que viene para Francia

Superado el cruce con Paraguay, el seleccionado francés continuará su camino en el Mundial 2026. Su próximo compromiso será por los cuartos de final, cuando enfrente a Marruecos el jueves 9 de julio desde las 17 (hora argentina) en el Gillette Stadium.