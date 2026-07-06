Mundial, feriados y vacaciones: así adapta el comercio de Mendoza el horario de atención

Esta es una semana particular para las actividades. Al jueves feriado y viernes no laborable , se suma el partido de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol , que para el fanatismo futbolístico de este país, implica acomodar el día para poder ver el crucial encuentro.

Vacaciones de invierno en Argentina: el mapa de fechas confirmadas para planificar el viaje familiar en bus

Más de 430.000 chicos están oficialmente de vacaciones en Mendoza: las fechas a tener en cuenta hacia adelante

Pero también hay quienes no están interesados y siguen con su vida normalmente. Como parte de los condimentos de una semana inusual, es la primera de vacaciones de invierno en Mendoza para el sistema educativo.

Justamente por esto mismo, el comercio de la Ciudad decidió adaptar el horario de atención el martes . El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final, está pautado para las 13 hora local. En ese marco, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) se informó que se acomodaron horarios y se dispuso que atenderá en horario corrido.

“Este martes 7 de julio volveremos a alentar a nuestra Selección Argentina y, desde Cecitys, queremos invitar a mendocinos y turistas a seguir eligiendo el comercio local”, destacó la entidad.

Según se informó, con motivo del partido, numerosos comercios de la Ciudad de Mendoza permanecerán abiertos de corrido y organizarán sus equipos para que sus colaboradores también puedan disfrutar del encuentro, sin dejar de brindar la atención y el servicio habitual.

“En estas vacaciones de invierno, recorrer nuestros centros comerciales y comprar en los negocios de la ciudad significa apoyar a las PyMEs, sostener el empleo y contribuir al crecimiento de Mendoza”, destacó la entidad.

El comercio de la Ciudad de Mendoza adapta sus horarios: al jueves feriado y viernes no laborable, se suma el partido de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol. Gentileza

Al respecto, Adrián Alín, presidente de la Cámara explicó que se van a adecuar los locales para que los colaboradores puedan ver el partido. Dijo que en algunos casos, van a reducir el personal, van a hacer dos turnos o adaptar distintas modalidades. La iniciativa está impulsada por un lado porque hay otros establecimientos que no cierran, como supermercados y shoppings, entonces la idea es ofrecer la alternativa de comprar en el centro.

Pero por otro, sumó que ha considerado que “mucha gente manifiesta que no ve el partido, porque no le gusta o porque se pone nerviosa y que tiene por ahí la necesidad de hacer sus compras, entonces la idea es mantener el servicio abierto ese día”, dijo Alin.

Asimismo, quienes atienden horario corrido no modificarán su horario de cierre habitual.

Cómo atenderá el comercio los feriados

El próximo feriado es este jueves 9 de Julio, Día de la Independencia y el viernes 10 es día no laborable con fines turísticos. Con respecto al jueves, un feriado con todas las letras, lo usual es que el comercio del centro esté mayormente cerrado, aunque Alin dijo que están a la espera de los resultados de las consultas para dar una respuesta más cartera. Sucede que las posiciones están divididas por lo que no hay un acuerdo sobre cómo trabajar ese día.

Sin embargo, el viernes esperan atender con normalidad. El comercio del centro busca mantener sus puertas abiertas para atraer a mendocinos y turistas en esas fechas en que otras propuestas captan a los usuarios.

Hay que considerar la llegada de turistas por el fin de semana extendido. Esto en particular dado que hay otras provincias que iniciaron el receso invernal esta semana mientras que un numeroso grupo lo hará la próxima.

Junto con Mendoza, iniciaron Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe. En tanto, entre el 13 y el 24 de julio tendrán su receso Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.