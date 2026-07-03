¿El viernes 10 de julio es feriado y hay fin de semana XL?

Con el inicio de julio, muchos ya miran el calendario para conocer cuándo llegará el próximo descanso prolongado. El Día de la Independencia permitirá disfrutar de un fin de semana extralargo para quienes no deban trabajar durante un día no laborable dispuesto por el Gobierno nacional.

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El próximo jueves 9 de julio será feriado nacional por la conmemoración de la Declaración de la Independencia argentina.

Además, de acuerdo con el calendario oficial, el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos , con el objetivo de fomentar la actividad turística en todo el país.

De esta manera, quienes no trabajen ese viernes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

La principal diferencia radica en las condiciones laborales y el pago correspondiente. Durante un feriado nacional , como el 9 de julio, rigen las mismas condiciones que un descanso dominical. Si un trabajador presta servicios ese día, tiene derecho a cobrar el doble de su remuneración habitual por la jornada trabajada.

9 de julio feriado. 10 de julio día no laborable.

En cambio, el día no laborable con fines turísticos funciona de manera distinta. En este caso, el empleador puede decidir si la actividad laboral se desarrolla normalmente o no.

Si el trabajador presta servicios durante un día no laborable, percibirá su salario habitual, ya que no corresponde el pago adicional previsto para los feriados nacionales.

Fines de semana largos que quedan en 2026 (tres días)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (el lunes es feriado por el Día de la Raza)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

El calendario de los feriados 2026 que quedan para el resto del año. IA

Fines de semana extralargos que quedan en 2026 (cuatro días)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)

Feriados inamovibles que quedan en 2026

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos que quedan en 2026

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre