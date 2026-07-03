Extendieron la suspensión de clases por el frío para los turnos tarde, vespertino y nocturno

La medida alcanza a todas las escuelas de la provincia. Las actividades continuarán de manera virtual debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Extendieron la suspensión de clases por el frio para los turnos tarde, vespertino y nocturno

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 3 de julio se extendió la suspensión de las clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Mendoza.

La decisión se adoptó tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la persistencia de las condiciones meteorológicas extremas en toda la provincia, con bajas temperaturas, heladas, nieve en algunos sectores y complicaciones para transitar por rutas y caminos.

De esta manera, durante toda la jornada no habrá actividad presencial en los establecimientos educativos mendocinos.

Desde la DGE aclararon que las clases continuarán de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

La medida se suma a la suspensión que ya había sido anunciada para el turno mañana y responde al deterioro de las condiciones de transitabilidad registrado durante el día en distintos puntos de la provincia.