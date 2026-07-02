Frío polar en Mendoza: dónde llamar para informar sobre una persona en situación de calle.

En medio de la intensa ola polar que afecta a Mendoza, el Gobierno provincial reforzó el operativo de asistencia para personas en situación de calle, con el objetivo de brindar alojamiento, abrigo y alimentos ante las bajas temperaturas que se registran en todo el territorio.
Actualmente, entre 250 y 300 plazas se encuentran ocupadas en los distintos dispositivos de alojamiento habilitados, pero las autoridades informaron que todavía hay lugares disponibles y que se continúa ampliando la capacidad de respuesta para afrontar la demanda.
perdona situación de calle Ciudad de Mendoza.png
Dónde llamar para informar sobre personas en situación de calle.
Los Andes
Cómo dar aviso si hay una persona en situación de calle
Cualquier vecino puede comunicarse con los equipos de asistencia para informar sobre personas que necesiten ayuda. Dónde comunicarse:
- Línea 147 (WhatsApp).
- 2612124022
Ciudad de Mendoza
- WhatsApp: 2614694546
- Solo se reciben mensajes de texto, no audios.
Godoy Cruz
- Atención telefónica:
- 4429370
- 4429367
- 2613064939
Maipú
Guaymallén
San Martín
Dirección de Contingencias de Mendoza
- Para situaciones fuera de esos departamentos o que requieran intervención provincial: 2615592975 (solo llamadas telefónicas).
telefonos
Los números de teléfonos para comunicarse e informar sobre una persona en situación de calle.
El frío continuará durante los próximos días
Según el pronóstico meteorológico, este jueves 2 de julio continuará siendo una de las jornadas más frías de la semana. Se espera una temperatura máxima de apenas 6°C y una mínima de 1°C, con cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector norte. En la cordillera persistirá el cielo parcialmente nublado.
Para el viernes se anticipa un leve alivio, con una máxima de 9°C y una mínima de 2°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.
El sábado la temperatura máxima ascenderá hasta los 12°C, aunque la mínima caerá a -2°C, por lo que continuarán las heladas durante las primeras horas del día. Además, se pronostican nevadas en la zona cordillerana.
En tanto, el domingo seguirá el ascenso gradual de la temperatura, con una máxima prevista de 13°C y una mínima de -2°C. El cielo estará con poca nubosidad, pero las heladas matinales continuarán presentes en gran parte de la provincia.