2 de julio de 2026 - 11:25

Frío polar en Mendoza: dónde llamar para informar sobre una persona en situación de calle

Varios departamento de la provincia tienen a disposición números telefónicos con el fin de que puedan intervenir y brindar refugio ante el frío extremo.

Frío polar en Mendoza: dónde llamar para informar sobre una persona en situación de calle.

Frío polar en Mendoza: dónde llamar para informar sobre una persona en situación de calle.

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En medio de la intensa ola polar que afecta a Mendoza, el Gobierno provincial reforzó el operativo de asistencia para personas en situación de calle, con el objetivo de brindar alojamiento, abrigo y alimentos ante las bajas temperaturas que se registran en todo el territorio.

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Actualmente, entre 250 y 300 plazas se encuentran ocupadas en los distintos dispositivos de alojamiento habilitados, pero las autoridades informaron que todavía hay lugares disponibles y que se continúa ampliando la capacidad de respuesta para afrontar la demanda.

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Dónde llamar para informar sobre personas en situación de calle.

Dónde llamar para informar sobre personas en situación de calle.

Cómo dar aviso si hay una persona en situación de calle

Cualquier vecino puede comunicarse con los equipos de asistencia para informar sobre personas que necesiten ayuda. Dónde comunicarse:

Las Heras

  • WhatsApp y llamadas:
    • 2617115824
    • 2612658482
    • 2612658538

Luján de Cuyo

  • Línea 147 (WhatsApp).
  • 2612124022

Ciudad de Mendoza

  • WhatsApp: 2614694546
  • Solo se reciben mensajes de texto, no audios.

Godoy Cruz

  • Atención telefónica:
    • 4429370
    • 4429367
    • 2613064939

Maipú

  • WhatsApp: 2613610280

Guaymallén

  • WhatsApp: 2615068911

San Martín

  • 2634259700 (llamadas).

Dirección de Contingencias de Mendoza

  • Para situaciones fuera de esos departamentos o que requieran intervención provincial: 2615592975 (solo llamadas telefónicas).
telefonos
Los números de teléfonos para comunicarse e informar sobre una persona en situación de calle.

Los números de teléfonos para comunicarse e informar sobre una persona en situación de calle.

El frío continuará durante los próximos días

Según el pronóstico meteorológico, este jueves 2 de julio continuará siendo una de las jornadas más frías de la semana. Se espera una temperatura máxima de apenas 6°C y una mínima de 1°C, con cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector norte. En la cordillera persistirá el cielo parcialmente nublado.

Para el viernes se anticipa un leve alivio, con una máxima de 9°C y una mínima de 2°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El sábado la temperatura máxima ascenderá hasta los 12°C, aunque la mínima caerá a -2°C, por lo que continuarán las heladas durante las primeras horas del día. Además, se pronostican nevadas en la zona cordillerana.

En tanto, el domingo seguirá el ascenso gradual de la temperatura, con una máxima prevista de 13°C y una mínima de -2°C. El cielo estará con poca nubosidad, pero las heladas matinales continuarán presentes en gran parte de la provincia.

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