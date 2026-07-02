¿Hasta cuándo seguirá la ola polar en Mendoza?

La ola polar que afecta a Mendoza desde comienzos de la semana empezará a perder intensidad en los próximos días, aunque el frío seguirá siendo protagonista y las heladas persistirán durante gran parte del fin de semana.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este jueves 2 de julio continuará siendo una de las jornadas más frías de la semana . Se espera una temperatura máxima de apenas 6°C y una mínima de 1°C, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y vientos leves del sector norte. En la cordillera permanecerá parcialmente nublado.

A partir del viernes comenzará un lento pero sostenido ascenso de las temperaturas. Para esa jornada se pronostica una máxima de 9°C y una mínima de 2°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.

El sábado la máxima alcanzará los 12°C, aunque la mínima descenderá hasta los -2°C, por lo que continuarán las heladas durante las primeras horas del día. Además, se esperan nevadas en la zona cordillerana.

El domingo se sentirá un ascenso térmico, con una máxima prevista de 13°C y una mínima de -2°C. El cielo se presentará con poca nubosidad y continuarán las heladas matinales.

La tendencia continuará el lunes, cuando la temperatura máxima llegará a los 14°C y la mínima será de 0°C. El tiempo se mantendrá estable, con cielo poco nuboso y vientos leves del noreste.

Si bien el ingreso de aire más templado marcará el fin de la etapa más intensa de la ola polar, las bajas temperaturas durante las mañanas seguirán siendo una constante, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante las heladas y el frío, especialmente durante las primeras horas del día.

FRÍO EN LA CIUDAD Frío en la ciudad de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

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