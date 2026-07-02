2 de julio de 2026 - 07:39

¿Hasta cuándo seguirá la ola polar en Mendoza?

Tras varios días de frío intenso, el pronóstico indica que las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma gradual desde el viernes. Sin embargo, las heladas continuarán durante el fin de semana.

Frío en la ciudad de Mendoza.

Frío en la ciudad de Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La ola polar que afecta a Mendoza desde comienzos de la semana empezará a perder intensidad en los próximos días, aunque el frío seguirá siendo protagonista y las heladas persistirán durante gran parte del fin de semana.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este jueves 2 de julio continuará siendo una de las jornadas más frías de la semana. Se espera una temperatura máxima de apenas 6°C y una mínima de 1°C, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y vientos leves del sector norte. En la cordillera permanecerá parcialmente nublado.

A partir del viernes comenzará un lento pero sostenido ascenso de las temperaturas. Para esa jornada se pronostica una máxima de 9°C y una mínima de 2°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.

FRÍO EN LA CIUDAD
Frío en la ciudad de Mendoza.

Frío en la ciudad de Mendoza.

El sábado la máxima alcanzará los 12°C, aunque la mínima descenderá hasta los -2°C, por lo que continuarán las heladas durante las primeras horas del día. Además, se esperan nevadas en la zona cordillerana.

El domingo se sentirá un ascenso térmico, con una máxima prevista de 13°C y una mínima de -2°C. El cielo se presentará con poca nubosidad y continuarán las heladas matinales.

La tendencia continuará el lunes, cuando la temperatura máxima llegará a los 14°C y la mínima será de 0°C. El tiempo se mantendrá estable, con cielo poco nuboso y vientos leves del noreste.

Si bien el ingreso de aire más templado marcará el fin de la etapa más intensa de la ola polar, las bajas temperaturas durante las mañanas seguirán siendo una constante, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante las heladas y el frío, especialmente durante las primeras horas del día.

FRÍO EN LA CIUDAD
Frío en la ciudad de Mendoza.

Frío en la ciudad de Mendoza.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

  • Jueves 2 de julio: máxima de 6°C y mínima de 1°C, con precipitaciones y ambiente muy frío.
  • Viernes 3 de julio: máxima de 9°C y mínima de 2°C, con leve ascenso de la temperatura.
  • Sábado 4 de julio: máxima de 12°C y mínima de -2°C, con heladas y nevadas en cordillera.
  • Domingo 5 de julio: máxima de 13°C y mínima de -2°C, con tiempo estable y heladas.
  • Lunes 6 de julio: máxima de 14°C y mínima de 0°C, consolidando la mejora de las temperaturas.

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