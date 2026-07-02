Choques múltiples y un "by pass" de emergencia por hielo en la ruta en una mañana complicada en Mendoza

Las temperaturas bajo cero que afectan a Mendoza no solo obligaron a suspender las clases en toda la provincia, sino que también representan un serio riesgo para quienes circulan por rutas y calles de la provincia. Desde Defensa Civil advirtieron sobre la formación de hielo sobre la calzada, una condición que aumenta las posibilidades de perder el control del vehículo.

Un camionero se quedó dormido al volante y chocó contra otro camión en Ruta 7

El organismo incluyó la presencia de asfalto congelado entre los principales riesgos asociados a la ola polar que atraviesa la provincia, junto con nevadas, lluvias y la intransitabilidad de algunos caminos.

Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se produjo este miércoles por la mañana sobre la Ruta 40, a la altura del puente sobre el río Mendoza, en el Gran Mendoza. Como consecuencia del siniestro, una mujer sufrió lesiones y debió ser trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con la información policial, el accidente se originó cuando un Volkswagen Gol Trend perdió el control debido a la calzada resbaladiza. El vehículo realizó un trompo e impactó contra las barreras de contención.

Detrás del automóvil circulaban otros tres vehículos cuyos conductores no lograron frenar a tiempo, lo que provocó una colisión por alcance y dio lugar al choque múltiple.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue trasladada a la Clínica Luján para recibir atención médica. En tanto, el resto de los involucrados resultó ileso.

Tras el siniestro, personal policial realizó controles de alcoholemia a todos los conductores, cuyos resultados fueron negativos, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Puente en ruta 40 sobre río Mendoza: habilitado

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que el tránsito en sentido sur-norte en el puente sobre el Rio Mendoza en Ruta Nacional 40 ya fue reestablecido. Esa mano fue inhabilitada tras el choque múltiple y mucho hielos sobre la calzada.

Se realizó el esparcimiento de sal en el puente con sentido norte–sur, que permanece habilitado. Los vehículos que habían quedado sobre el puente ya fueron retirados.

Habilitado el puente sobre el rio Mendoza en Ruta provincial 15. Solicitamos circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Gentileza: @silvina_isgro

image

Dos choques en Ruta Panamericana

Dos choques se registraron sobre la Ruta Panamericana, a la altura del cruce con calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo. Diez vehículos protagonizaron los siniestros que obligaron a cortar esa arteria, con visible hielo sobre la calzada.

Tres autos chocaron en la mano que va hacia el sur, mientras que otros 7 vehículos colisionaron en la mano norte, confirmaron fuentes policiales.

Afortunadamente, en ninguna de los incidentes se registraron heridos de gravedad, agregaron las fuentes.

Otro de los incidentes se registró en la intersección de Elpidio González y el Acceso Este, donde un camión quedó atravesado sobre el puente que cruza esa vía luego de que su conductor perdiera el control del vehículo. Como consecuencia, el tránsito se vio seriamente afectado en la zona.

Gentileza: Radio Mitre Mendoza

Embed Más imágenes del camión cruzado en la bajada del Acceso Este para tomar el puente de Elpidio González. #PrimeroMendoza @MatiasGomezEnX pic.twitter.com/2GIWXvT6TV — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) July 2, 2026

¿Por qué el asfalto congelado es tan peligroso?

El denominado "hielo negro" o asfalto congelado es una fina capa de hielo que muchas veces resulta prácticamente invisible para el conductor. Generalmente se forma durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente sobre puentes, accesos, sectores con sombra permanente y zonas cercanas a cauces de agua.

Cuando un vehículo circula sobre esta superficie, la adherencia disminuye de forma considerable, lo que puede provocar derrapes, trompos o una mayor distancia de frenado.

Recomendaciones para conducir con hielo

Las autoridades recomiendan adoptar una conducción preventiva cuando existen temperaturas bajo cero:

Reducir la velocidad, incluso por debajo de los límites permitidos.

Mantener una mayor distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante.

Evitar maniobras bruscas, como volantazos o aceleraciones repentinas.

Frenar de manera suave y progresiva para no bloquear las ruedas.

Prestar especial atención en puentes, viaductos y sectores con sombra, donde el hielo suele formarse primero.

Verificar el estado de los neumáticos antes de salir a la ruta.

Además, si el vehículo comienza a deslizarse, se recomienda mantener la calma, evitar frenar de golpe y corregir la dirección con movimientos suaves del volante hasta recuperar el control.