Ola polar: tampoco habrá clases presenciales en turno tarde y noche en toda la provincia de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que extendió la suspensión de clases presenciales para el turno mañana, tarde, vespertino y noche de este jueves 2 de julio en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Mendoza , debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.

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La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil , que advirtió sobre la presencia de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero y la intransitabilidad de los caminos de acceso a distintos establecimientos educativos.

Desde la DGE aclararon que, pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza .

Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo resolvieron suspender las clases presenciales del turno mañana y tarde de este jueves 2 de julio en todas las escuelas dependientes de la institución, debido a las bajas temperaturas que afectan a Mendoza.

La decisión fue adoptada en consonancia con la medida anunciada por la Dirección General de Escuelas y tras la recomendación de Defensa Civil de Mendoza , que advirtió sobre las condiciones meteorológicas extremas y la evolución de los pronósticos.

La suspensión alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas en los siguientes establecimientos:

Colegio Universitario Central (CUC)

Departamento de Aplicación Docente (DAD)

Escuela del Magisterio

Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento

Escuela de Comercio Martín Zapata

Escuela de Agricultura

La Universidad Maza pasó sus exámenes a la virtualidad

En el mismo contexto, la Universidad Maza informó que las mesas de exámenes presenciales previstas para este jueves se desarrollarán de manera virtual en todas sus sedes.

Además, quedaron suspendidas todas las actividades académicas en el Campus Universitario Maza (CUMaza) y en el Campo de Deportes.

La institución aclaró que las actividades administrativas, de investigación, extensión y gestión continuarán desarrollándose con normalidad y solicitó a estudiantes, docentes y personal mantenerse atentos a las actualizaciones que se difundan a través de los canales oficiales de comunicación.