Continúa la ola polar este jueves en Mendoza: emiten alerta amarilla por nevadas y frío extremo

El invierno no da tregua en Mendoza y para este jueves 2 de julio , el pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por el frío extremo, nevadas y un cielo que se mantendrá mayormente nublado .

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se prevén precipitaciones aisladas , acompañadas por vientos leves del sector norte. En la zona de la cordillera se espera una jornada parcialmente nublada.

Quienes deban salir temprano tendrán que abrigarse muy bien: se espera una mínima de 1°C y una máxima que apenas rozará los 6°C , lo que dejará una sensación térmica muy baja durante todo el día.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad en el Valle de Uco, zona sur y zona este de la provincia. A su vez, indicaron también un descenso de la temperatura en toda la provincia.

El viernes se prevé una jornada parcialmente nublada con un leve ascenso de la temperatura. Los vientos rotarán hacia el noreste y la cordillera comenzará a despejarse. La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima escalará hasta los 9°C.

Mientras que el sábado arrancará con nubosidad variable y un repunte en el termómetro por la tarde, alcanzando una máxima de 12°C. Sin embargo, el gran protagonista del sábado será el frío de la madrugada: se esperan heladas generales con una mínima de -2°C. Además, se anticipan nuevas nevadas en alta montaña, un dato clave para el turismo y el estado de los pasos internacionales.