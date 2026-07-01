1 de julio de 2026 - 20:08

Continúa la ola polar este jueves en Mendoza: emiten alerta amarilla por nevadas y frío extremo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de apenas 6°C mientras el invierno se intensifica en la provincia.

El pronóstico para este jueves en Mendoza&nbsp;

El pronóstico para este jueves en Mendoza 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El invierno no da tregua en Mendoza y para este jueves 2 de julio, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por el frío extremo, nevadas y un cielo que se mantendrá mayormente nublado.

Leé además

Extienden hasta el 24 de julio la actualización del RUT-SIA para productores agropecuarios

Productores agropecuarios tienen plazo hasta el 24 de julio para actualizar el RUT-SIA
Con aval legislativo, comenzará la exploración de litio en el sur de Mendoza

La Legislatura aprobó el inicio de la exploración de litio en el sur de Mendoza

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se prevén precipitaciones aisladas, acompañadas por vientos leves del sector norte. En la zona de la cordillera se espera una jornada parcialmente nublada.

Quienes deban salir temprano tendrán que abrigarse muy bien: se espera una mínima de 1°C y una máxima que apenas rozará los 6°C, lo que dejará una sensación térmica muy baja durante todo el día.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad en el Valle de Uco, zona sur y zona este de la provincia. A su vez, indicaron también un descenso de la temperatura en toda la provincia.

Alerta amarilla

Pronóstico extendido en Mendoza

El panorama comenzará a mejorar lentamente de cara al fin de semana, aunque el invierno seguirá pisando fuerte.

El viernes se prevé una jornada parcialmente nublada con un leve ascenso de la temperatura. Los vientos rotarán hacia el noreste y la cordillera comenzará a despejarse. La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima escalará hasta los 9°C.

Mientras que el sábado arrancará con nubosidad variable y un repunte en el termómetro por la tarde, alcanzando una máxima de 12°C. Sin embargo, el gran protagonista del sábado será el frío de la madrugada: se esperan heladas generales con una mínima de -2°C. Además, se anticipan nuevas nevadas en alta montaña, un dato clave para el turismo y el estado de los pasos internacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caminos cerrados por la nieve y el hielo en Mendoza

Nieve y hielo en Mendoza: varias rutas permanecen cortadas por la intensa ola polar

Examen de Residencias Médicas: 1.013 profesionales rindieron el examen único para las 504 vacantes disponibles en Mendoza en 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

Residencias médicas 2026: 1.013 postulantes compiten por una de las 504 vacantes en Mendoza

Jugador N°12 abrió sus puertas en Mendoza con una propuesta que une gastronomía, fútbol y pasión xeneize. 

Boca en Mendoza: abrió Jugador N°12, el bodegón temático de la Arístides

En Entre Ríos se llevó adelante la Reunión del Consejo de Seguridad Interior. Mercedes Rus estuvo presente. 

Datos criminales: el cambio que Rus le reconoció a la ministra Monteoliva en el Consejo de Seguridad Interior