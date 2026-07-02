Ola polar y suspensión de clases en todo Mendoza: por qué se avisó tan sobre la hora

La Dirección General de Escuelas , por recomendación de Defensa Civil , decidió suspender hoy el dictado de clases presenciales en toda la provincia de Mendoza , en todos los turnos. Fue en medio de la ola polar que vive el centro y oeste argentino, con nevadas, temperaturas bajo cero y formación de hielo en la calzada (entre otras consecuencias).

Si bien ya el miércoles se había suspendido el dictado de clases en las aulas en algunas zonas puntuales de Mendoza, el anuncio de la suspensión para el turno mañana de hoy fue oficializado a primera hora de este jueves . Y ello generó enojo y malestar en muchos padres que ya habían salido de sus casas -junto a sus hijos- con destino a las escuelas . Incluso, algunos chicos ya iban a bordo del colectivo cuando se anunció la suspensión de las clases presenciales.

“ Hace una semana estaba pronosticado y lo anuncian a las 6:45 ”, se quejó Daniela, una de las madres mendocinas que había enviado a sus hijos a clases esta mañana.

Ola polar y suspensión de clases presenciales en todo Mendoza: por qué se avisó tan sobre la hora

Por el aislamiento de la pandemia, COVID-19, las aulas de los colegios permanecen vacías, sin alumnos, ya que trabajan desde sus casas en clases virtuales desde el 16 de marzo.Foto: José Gutierrez/ Los Andes colegio, coronavirus,

“ ¡Siempre suspenden cuando los maestros y alumnos ya van en camino o han llegado a las escuelas! Pasa lo mismo con el Zonda . Anoche nevaba en toda la provincia , no entiendo por qué no suspendieron ahí directamente”, lamentó a su turno Gabriela .

De hecho, y para evitar nuevos imprevistos, la DGE anunció pasadas las 11 de hoy la extensión de la suspensión de clases en todos los niveles y en toda la provincia para los turnos tarde, vespertino y nocturno.

Suspensión clases

También las consecuencias de la suspensión de clases anunciada sobre la hora repercutiieron en quienes trabajan y viven en el día a día de la actividad en las escuelas.

"En el grupo de los kiosqueros hay mucho enojo. Al panadero le suspendieron 20 pedidos de escuelas, y hay otro que no sabe qué hacer con los churros, por ejemplo", sintetizó uno de los comerciantes.

Por su parte, desde la DGE brindaron detalles paso a paso de cómo se tomó la decisión referida a la vigente ola polar y aclararon que suspender preventivamente las clases "por las dudas" implicaría dejar sin actividad educativa y sin los servicios que brindan las escuelas a cientos de miles de estudiantes

Por qué se avisó esta mañana la suspensión de clases

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, explicó a Los Andes por qué se dio esta situación puntual en Mendoza durante la mañana de hoy y que derivó en que recién a las 6:48 de esta mañana se anunciara que se prolongaba durante la mañana de hoy la suspensión de clases presenciales y en toda Mendoza.

“Ayer se tomó la decisión de suspender las clases en algunos lugares, porque la situación era evidente. El tema es que el pronóstico decía que el temporal terminaba a las 24, pero siguió nevando, y no solo en la parte alta, sino en todo el Gran Mendoza”, contó Burrieza.

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Así las cosas, el director de Defensa Civil explicó que, tras hacer el relevamiento por todos los departamentos y conocer en detalle la situación, se decidió mantener la suspensión y extenderla a toda la provincia.

“Tenemos que hacer un relevamiento departamento por departamento, para ver cómo está la situación. No es simple, tenemos que analizar caso por caso. Hoy a las 6 hicimos el relevamiento, hicimos una evaluación de toda la situación y nos encontramos con que había nevado durante toda la noche en Ciudad, Gran Mendoza Valle de Uco, por eso se decidió ampliar", detalló Burrieza.

"Es preferible avisar sobre la hora, pero hacerlo sobre algo seguro", detalló el funcionario.

La DGE explicó cómo se toman las decisiones sobre la suspensión de actividades ante contingencias climáticas

Consultados por Los Andes, desde la DGE destacaron que cada decisión busca equilibrar tres responsabilidades que no se pueden analizar por separado: proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar; garantizar el derecho a la educación; y sostener los servicios esenciales que diariamente brindan las escuelas a miles de familias mendocinas.

En ese sentido, explicaron que la suspensión de clases siempre constituye una medida excepcional y que no se adopta automáticamente ante un pronóstico desfavorable ni como una decisión preventiva generalizada. De hecho, indicaron que se decide cuando la evaluación técnica indica que las condiciones representan un riesgo para el traslado o el normal funcionamiento de los establecimientos.

Sobre el proceso de evaluación, desde el gobierno escolar indicaron que el procedimiento comienza el día anterior con el análisis de los pronósticos meteorológicos y de los distintos escenarios posibles.

A partir de ese momento se activa un monitoreo permanente que continúa durante la noche y la madrugada, incorporando información proveniente de distintos organismos provinciales y municipales, Defensa Civil, Vialidad, Infraestructura Escolar, las delegaciones regionales de la Dirección General de Escuelas y otros equipos que realizan relevamientos en todo el territorio provincial.

De esta manera se logra conocer información que muchas veces no puede anticiparse con suficiente precisión varias horas antes, como por ejemplo la formación de hielo sobre la calzada, el estado de rutas y caminos, la transitabilidad en cada departamento, la intensidad real del viento, las temperaturas efectivamente registradas o la evolución de las nevadas durante la madrugada.

Con toda esa información, la DGE realiza una evaluación integral.

Sobre la proximidad temporal entre el momento en que se comunica la decisión de suspender las clases y la hora de entrada, el gobierno escolar resaltó que este tipo de decisiones depende de información que continúa actualizándose durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

"Cuando las condiciones cambian, la decisión también debe cambiar. Nuestro compromiso es comunicar con la mayor anticipación posible, pero también actuar con responsabilidad frente a la información más reciente disponible. Entre sostener una decisión que ya no refleja la realidad y modificarla para proteger a la comunidad educativa, siempre vamos a priorizar la seguridad. Nuestra obligación no es tomar la decisión más sencilla, sino la más adecuada", destacaron desde la DGE.

¿Cómo se tomó la decisión durante esta contingencia?

Así fue el paso a paso de la DGE que derivó en la suspensión presencial de las clases para este jueves en toda la provincia.

Miércoles 1 de julio, a las 20. Se llevó adelante una evaluación conjunta entre las diferentes áreas involucradas en el relevamiento, con la información disponible hasta ese momento. Con esos datos se definieron las medidas que se informaron anoche a las 21 y se mantuvo activo el monitoreo permanente de la situación.

involucradas en el relevamiento, con la información disponible hasta ese momento. Con esos datos se que se informaron anoche a las 21 y se mantuvo activo el monitoreo permanente de la situación. Jueves 2 de julio, entre las 0 y las 5. Continuó el seguimiento de la evolución del fenómeno climático . Durante ese período comenzaron a incorporarse nuevos reportes provenientes de organismos técnicos, municipios, Defensa Civil, Vialidad, equipos territoriales e Infraestructura Escolar.

. Durante ese período comenzaron a incorporarse provenientes de organismos técnicos, municipios, Defensa Civil, Vialidad, equipos territoriales e Infraestructura Escolar. Jueves a las 5:30. La información consolidada mostró un deterioro de las condiciones en sectores donde inicialmente no se preveía la suspensión de actividades , especialmente en zonas con una alta concentración de estudiantes, docentes y personal escolar.

, especialmente en zonas con una alta concentración de estudiantes, docentes y personal escolar. Jueves a las 6. Con esos nuevos datos se realizó una nueva evaluación integral de la situación . El análisis concluyó que las condiciones habían cambiado respecto a los modelos y previstas durante la noche y que correspondía ampliar el alcance de la suspensión .

. El análisis concluyó que las y previstas durante la noche y que correspondía . Jueves a las 6:30. Se adoptó formalmente la decisión de ampliar la suspensión a todo el territorio provincial y comunicar de manera oficial al interior del sistema educativo y a los medios de comunicación.

Qué ocurrirá mañana, viernes, con las clases presenciales

Luego de que a primera hora se anunciara la suspensión de las clases presenciales para el turno mañana y que a media mañana se anunciara la extensión para toda la jornada (y en la totalidad de las escuelas de la provincia), las expectativas están puestas en qué ocurrirá mañana.

Rutas - nieve El estado de las rutas en Mendoza ante la ola polar

El viernes 3 de julio es el último día hábil en las escuelas de Mendoza, ya que la semana que viene comienzan las vacaciones de invierno. Y aunque aún no hay precisiones sobre si se mantendrá la suspensión de clases, lo cierto es que el pronóstico indica condiciones idénticas a las de hoy.

"El viernes es un espejo con el día de hoy. Es decir, va a seguir la ola de frío, con probabilidades de precipitaciones de nieve y sigue el frío", dijo Burrieza.