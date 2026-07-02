ITU de la UNCuyo: más del 70% de los estudiantes se recibe en el tiempo previsto

Mientras gran parte del sistema universitario enfrenta dificultades para mejorar las tasas de graduación, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCuyo muestra indicadores que se ubican por encima del promedio. Durante 2025, la institución alcanzó los 457 egresados y, entre 2022 y 2026, incrementó un 70% la cantidad de estudiantes .

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Según datos de la institución, el 72% de sus estudiantes finaliza la carrera en el tiempo previsto por el plan de estudios, pese a que el 42% cursa mientras trabaja.

Desde el instituto atribuyen estos resultados a un modelo de gestión que acompaña las trayectorias estudiantiles desde el ingreso hasta la graduación y que combina formación práctica, equipos de apoyo, actualización permanente de los planes de estudio y una estrecha relación con el sector productivo.

El ITU ofrece diez tecnicaturas universitarias distribuidas en tres áreas: gestión, producción y tecnologías vinculadas a la economía del conocimiento . Estas carreras constituyen títulos finales y tienen una duración de entre dos y tres años.

Uno de los rasgos distintivos del modelo es la enseñanza basada en la resolución de problemas, proyectos y experiencias aplicadas desde los primeros años de cursado. Además, todas las carreras incluyen prácticas profesionalizantes obligatorias que se realizan en empresas, organismos públicos e instituciones antes de la graduación.

Según una encuesta realizada por el instituto sobre más de 2.500 graduados, el 80% de los egresados se encuentra trabajando y, de ese total, el 83% desarrolla tareas relacionadas con la carrera que estudió.

Crecimiento en todo el territorio provincial

Con más de tres décadas de funcionamiento, el ITU desarrolla actividades académicas en sedes y subsedes distribuidas en distintas regiones de Mendoza, alcanzando al 82% del territorio provincial.

La institución también amplió su cobertura territorial en un 20% durante los últimos cuatro años, con el objetivo de acercar la formación universitaria a departamentos alejados de la capital y adaptar su oferta a las necesidades productivas de cada zona.

Entre las carreras con mayor crecimiento figura la Tecnicatura en Ciencia de Datos, la primera modalidad completamente a distancia del instituto, que ya supera los 600 inscriptos.

Vinculación con empresas y actualización de carreras

La elaboración y actualización de los planes de estudio se realiza en conjunto con empresas, cámaras empresariales, organismos públicos, colegios profesionales y egresados, buscando adecuar los contenidos a las demandas del mercado laboral.

Aunque el 42% de sus estudiantes combina el cursado con un trabajo, el ITU de la UNCuyo registra indicadores de egreso por encima del promedio. Aunque el 42% de sus estudiantes combina el cursado con un trabajo, el ITU de la UNCuyo registra indicadores de egreso por encima del promedio. UNCuyo

Actualmente, el ITU mantiene más de 620 convenios con organizaciones públicas y privadas que permiten el desarrollo de prácticas profesionalizantes y otras actividades de formación.

Otro dato destacado es que el 67% de su plantel docente ejerce actualmente su profesión en el sector para el que forma estudiantes, lo que favorece la incorporación de experiencias laborales al proceso de enseñanza.

En paralelo, durante los últimos cuatro años el instituto renovó el equipamiento de laboratorios y talleres con tecnología actualizada para las distintas especialidades.

Formación continua y nuevas credenciales

Además de las tecnicaturas, el ITU amplió su oferta de capacitación con cursos, diplomaturas y microcredenciales, un formato de formación breve orientado a certificar competencias específicas.

Durante 2025 se dictaron 106 cursos en los que participaron 1.512 personas entre egresados, trabajadores y profesionales.

El instituto fue la primera unidad académica de la UNCuyo en implementar este sistema de microcredenciales, una experiencia que, según informó la institución, fue tomada como referencia por organismos internacionales y otras universidades nacionales.

En un escenario donde mejorar la permanencia y el egreso constituye uno de los principales desafíos del sistema universitario, la experiencia del instituto muestra una combinación de formación práctica, inserción laboral y acompañamiento académico como ejes de su modelo educativo.