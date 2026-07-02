Colegios de la UNCuyo: las fechas claves para quienes aspiran a ingresar a los secundarios

Como cada año, miles de estudiantes mendocinos ya sueñan con ingresar en 2027 a alguna de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Y, por estos días, atraviesan una etapa decisiva del proceso. Porque este viernes, 3 de julio , vence uno de los plazos más importantes del calendario de ingreso.

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En ese sentido, desde la UNCuyo recordaron que los aspirantes que participan del Trayecto Formativo de Nivelación deben completar antes de las 23:59 del viernes los módulos autoevaluables correspondientes a la primera etapa de trabajo virtual.

En detalle, se trata de los tres primeros módulos de Lengua y los tres primeros módulos de Matemática , una instancia que es obligatoria para poder continuar dentro del proceso de ingreso y quedar habilitados para rendir los exámenes previstos para septiembre y octubre.

Escuela de comercio Martín Zapata de ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes

Escuela de comercio Martín Zapata de ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes

Los estudiantes deben ingresar a las aulas virtuales del Trayecto Formativo de Nivelación y completar los contenidos correspondientes a los módulos 1, 2 y 3 de ambas materias .

Un aspecto que las autoridades remarcaron especialmente es que no importa si los autoevaluables se aprueban o desaprueban . Lo que se evalúa en esta instancia es el cumplimiento de la actividad y la participación en el proceso de aprendizaje.

Es decir, lo indispensable es realizar el trabajo, responder las consignas y entregar cada uno de los módulos dentro de los plazos establecidos.

Liceo Agrícola y Enológico Domingo F. Sarmiento. Por el paro docente se perdieron 18 días de clases en lo que va del año. Liceo Agrícola y Enológico Domingo F. Sarmiento. Por el paro docente se perdieron 18 días de clases en lo que va del año.

Dede la universidad aclararon, además, que completar estas actividades es una condición indispensable para continuar con el trayecto y avanzar hacia las evaluaciones finales de ingreso.

El requisito para poder rendir los exámenes

Más allá de esta fecha límite de julio, los estudiantes deberán seguir avanzando en el trabajo virtual durante las próximas semanas.

El Trayecto Formativo de Nivelación comenzó el 11 de mayo y se extenderá hasta el sábado 15 de agosto a las 23:59.

Para quedar en condiciones de rendir los exámenes de ingreso, cada aspirante deberá haber completado al menos cinco de los seis módulos de Lengua y cinco de los seis módulos de Matemática.

Quienes no alcancen ese requisito quedarán fuera de la instancia evaluativa.

Escuela de Magisterio Escuela de Magisterio

Por ello, desde la universidad insistieron en la importancia de mantener el ritmo de trabajo y no dejar actividades pendientes en la plataforma.

Cuándo se conocerá quiénes pueden rendir

Otra de las fechas marcadas en rojo para las familias es el martes 8 de septiembre.

Ese día, a las 12, la UNCuyo publicará el listado oficial de estudiantes habilitados para rendir las evaluaciones de ingreso.

Allí aparecerán únicamente quienes hayan cumplido con las condiciones establecidas durante el Trayecto Formativo de Nivelación.

La publicación permitirá a los aspirantes verificar su situación antes de llegar a la etapa final del proceso.

Cuándo serán los exámenes de ingreso

Una vez finalizada la etapa virtual, llegará el momento de las evaluaciones presenciales. El examen de Lengua está programado para el sábado 26 de septiembre, mientras que la evaluación de Matemática se realizará el sábado 3 de octubre.

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Desde la universidad indicaron que los horarios y los lugares de examen serán informados más adelante.

Además, remarcaron un dato importante: los exámenes no tendrán instancia recuperatoria, por lo que la asistencia en la fecha asignada será fundamental para quienes aspiren a obtener una vacante.

El calendario completo del ingreso 2027

Para quienes están siguiendo el proceso, estas son las fechas más importantes que quedan por delante: