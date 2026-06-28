Política en Off: por qué perdió la UCR en la UNCuyo, el político hackeado y el legislador que promete "dar pelea" en 2027

Termina una semana que quedó marcada por la derrota del radicalismo mendocino en la elección por el rectorado de la UNCuyo . Los oficialistas señalaban que allí la polarización es histórica y pensaban que lograrían imponerse, a pesar de que están unidos políticamente a Javier Milei, quien hoy tiene poco consenso en las universidades públicas. Pero no fue así: la candidata opositora Adriana García superó al oficialista Gabriel Fidel en el balotaje.

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Tras digerir el mal trago, en la UCR hicieron un primer balance del comicio. "Fue una tormenta perfecta y lo que inclinó la cancha fue el tema salarial ", razonó un importante dirigente, en referencia a los sueldos del personal universitario. Otro contó que los radicales aspiraban a ganar en las facultades "profesionalizantes", donde se estudian carreras liberales, pero sabían que perderían en las que están más relacionadas al sector público. El problema para ellos fue que no ganaron tan bien como esperaban en los espacios más afines y, en aquellos en los que el PJ tiene mejor desempeño, la derrota fue muy amplia.

Para poner dos ejemplos: en la facultad de Economía , "Sumar Universidad" alcanzó el 64%, mientras que en la de Artes , la propuesta ganadora de "Encuentro Plural" llegó al 73%.

"Adriana hizo la diferencia en el claustro docente de las facultades donde la gente se dedica a la docencia y la investigación", aportó otra fuente radical en medio de su desencanto. "El tema de los sueldos es lo que impactó y los JTP son los que lo sufren más", agregó un operador oficialista. Así fue que, por ejemplo, en la facultad de Derecho, reducto donde Fidel alcanzó el 54% de los votos, hubo un matiz a tener en cuenta: el oficialismo ganó en la categoría de los profesores titulares , pero perdió en la de los auxiliares docentes .

En el radicalismo señalaron que la mala situación de la cobertura médica (DAMSU) y "el mal asesoriamento que tuvo Esther (Sánchez) en el último tiempo" también colaboraron para que el oficialismo perdiera la elección.

De paso, lanzaron un comentario venenoso sobre la gestión de la nueva rectora: "Con la poca posibilidad de generar recursos, García no va a poder hacer populismo", dijeron en privado.

Andrés Peti Lombardi quiere "dar pelea"

El presidente de la Cámra de Diputados, Andrés Lombardi, sorprendió esta semana con un mensaje enigmático. En una de las recorridas que está realizando para instalarse como un potencial candidato a algún cargo, viajó a Lavalle para charlar con un boxeador y aprovechó para posar con una remera con la leyenda "Peti Lombardi va a dar pelea".

Andrés Lombardi El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, promete "dar pelea" en las elecciones del año que viene. Foto: Andrés Lombardi en X

El posteo confirmó que el Peti quiere ser más que nada candidato a gobernador y que por ahora no se amilana ante otros rivales del oficialismo ya lanzados, como Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y Ulpiano Suárez.

Lo que viene dejando en claro el legislador es que su intención inicial no es ser candidato a intendente de Las Heras (Pancho Lo Presti irá por la reelección). También se nota que la estrategia de poner muchos candidatos en la vidriera ha sido una reacción a la postulación evidente del libertario Luis Petri, a quien el cornejismo se ha propuesto no dejarle la pista liberada, y a la propia tendencia a instalar la cuestión electoral "en forma permanente" que tiene el socio nacional de Cambia Mendoza: el presidente Javier Milei.

Hacia adentro, el cornejismo todavía cree que podrá poner en la final a "un candidato del equipo político del gobernador" - con Yayo Suárez adentro de ese colectivo- si las encuestas le dan y apuesta a que la deliberación por la sucesión de Alfredo Cornejo se extenderá hasta febrero o marzo del año que viene ¿Podrán estirar tanto el suspenso?

Una víctima política de los hackers en Capital

La semana pasada, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, presentó un estudio elaborado con la Universidad Champagnat según el cual uno de cada dos vecinos ha sido víctima de una ciberestafa en los últimos tiempos y el 80% conoce a alguien que lo padeció.

El Ministerio de Seguridad no participó ni emitió opiniones al respecto del informe y sus contundentes cifras. Podría decirse que hicieron allí una mueca de descontento, ya que conocen el impacto de este tipo de delitos y hubieran preferido alguna campaña municipal antes que una encuesta. En efecto, el Gobierno admite el problema de las estafas virtuales e incluso ha enviado un proyecto a la Legislatura para tratar de darles pelea.

Lo cierto es que nadie duda que las ciberestafas son demasiado frecuentes. Tanto que, en los mismos días en que Ulpiano Suárez presentaba la encuesta, un político de la Capital se convirtió en una nueva víctima de los delincuentes virtuales.

Bunker de Vamos Mendocinos anoche: Mercedes Llano junto a Gustavo Gutiérrez. Foto: Mariana Villa Bunker de Vamos Mendocinos anoche: Mercedes Llano junto a Gustavo Gutiérrez. Foto: Mariana Villa

Se trata del concejal opositor Gustavo Gutiérrez, a quien le hackearon el Whatsapp unos estafadores que pedían dinero a cambio de dólares, en su nombre. El mensaje del hacker se extendió entre todos los contactos del edil capitalino, quien tuvo que salir a dar aviso de que un desconocido había tomado control de su perfil en la red social. "Hackeado. No transferir", decía el mensaje que mandó a sus contactos el edil cuando se dio cuenta de la situación.

Concejales "huérfanos" y al borde de la separación

La desaparición de "La Unión Mendocina (LAUM)", aquella coalición que armó Omar de Marchi para competir por la gobernación en 2023, dejó dirigentes huérfanos en varios departamentos. Y varios de ellos, con cargos que durarán mucho tiempo más, sin tener a quién reportarse.

Es el caso, por ejemplo, del bloque "Impulsar San Martín", del Concejo Deliberante de ese departamento, que tiene dos bancas. Los ediles Cristian Milio y Andrea Sacre decidieron ponerle un nombre nuevo a la bancada ante la extinción de LAUM y ahora son protagonistas de un tironeo: se los disputan el oficialismo, que tiene cinco bancas; y el PJ, que tiene tres.

Un dato no menor es que ambos concejales llegaron a las bancas de la mano del exintendente Jorge Omar Giménez, quien se unió a la aventura de De Marchi en 2023 pero después volvió a su partido de origen: el PJ.

Palmira: la mega obra de Jorge Giménez Palmira: la mega obra de Jorge Giménez

El problema es que ahora a Giménez sólo lo acompañaría Sacre, mientras que Milio, de origen empresario, se muestra más cerca del Pro. En este contexto, hay quienes no descartan que tras la orfandad de los demarchistas, se precipite una separación.

Chile, el Mundial, y la ocurrencia de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo fue protagonista en el evento minero internacional que se realizó este viernes en la localidad chilena de Los Andes. En su discurso destacó la cercanía entre Mendoza y Santiago de Chile. También le destinó muchos elogios al desarrollo de la minería y a la estabilidad económica del país trasandino.

Casi sin querer, Cornejo se fue metiendo en un tema un poco delicado para Chile en estos tiempos: el fútbol. "Hay que borrar las fronteras entre nuestros comunidades, sólo disputamos cuando hay deporte, fútbol, y demás", dijo en su discurso.

Seguramente la audiencia se acordó en ese instante del Mundial de Fútbol, para el cual el seleccionado chileno no clasificó. En medio de cierto cuchicheo de los asistentes, Cornejo decidió salir del aprieto por el lado del humor: "Bueno, podríamos aportarles jugadores de Mendoza, yo estoy disponible a mis 64 años", aseguró el mandatario, provocando una risa que que quebró la seriedad protocolar del evento.

cornejo fútbol

La mención del fútbol en Chile le había provocado un inesperado sofocón en medio del acto. "Traté de pilotearla porque si no me matan", reconoció el gobernador en privado, después del evento.