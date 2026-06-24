¿Docentes o estudiantes?: quiénes aportaron más votos para la victoria de Adriana García en la UNCuyo

La candidata de Encuentro Plural , Adriana García , se impuso en el balotaje por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y puso fin a más de una década de gobiernos del radicalismo universitario. Según los datos del escrutinio provisorio, la flamante rectora obtuvo el 53,47% de los votos frente al 46,53% alcanzado por Gabriel Fidel , de Sumar Universidad .

El triunfo de Adriana García en la UNCuyo reavivó el entusiasmo del peronismo mendocino

El peronismo se impuso en la UNCuyo con un resonante triunfo y Adriana García será la nueva rectora

De esta manera, el peronismo volverá a conducir la principal casa de estudios de Mendoza luego de 12 años . El último rector identificado con ese espacio político fue A rturo Somoza , quien gobernó la UNCuyo entre 2008 y 2014.

La fórmula integrada por García y Ana Sisti asumirá formalmente sus funciones el próximo 16 de agosto, cuando concluya el mandato de la actual rectora Esther Sánchez .

El resultado representa además una dura derrota para el oficialismo universitario, que desde 2014 había retenido la conducción institucional a través de los rectorados de Daniel Pizzi y posteriormente de Esther Sánchez .

La elección también significó un revés para el radicalismo mendocino, que acompañó abiertamente la candidatura de Fidel y buscaba sostener la continuidad de un proyecto político que lleva más de una década al frente de la universidad.

Los números definitivos todavía deberán ser ratificados por el escrutinio final que se desarrolla este miércoles. Sin embargo, la diferencia reflejada por el conteo provisorio marcó una ventaja suficiente para consagrar a García como la próxima rectora de la UNCuyo.

Menos participación y una fuerte caída del voto en blanco

Uno de los datos que dejó el balotaje fue la disminución de la participación electoral respecto de la primera vuelta realizada el 9 de junio.

Según los registros provisorios, en la segunda vuelta votaron 17.302 integrantes de la comunidad universitaria, mientras que en la elección general habían participado 20.131 personas. Esto implica una caída cercana a los 2.800 votantes entre una instancia y otra.

La reducción en la concurrencia contrastó con el crecimiento que había mostrado la primera vuelta respecto de los comicios de 2022, cuando habían votado poco más de 16.000 personas.

Elecciones UNCuyo Fotos: Ramiro Gómez / Los Andes.

Otro fenómeno llamativo estuvo relacionado con el voto en blanco. Mientras que en la elección del 9 de junio se registraron 2.120 sufragios en blanco, equivalentes al 10,53% del total, en el balotaje esa cifra cayó abruptamente hasta los 334 votos, apenas el 1,93%.

La diferencia sugiere que gran parte de los electores que en la primera vuelta habían optado por otras alternativas o habían decidido no acompañar a ninguno de los candidatos terminaron inclinándose por una de las dos fórmulas finalistas.

El comportamiento de los votos de Ozollo y Farrando

La primera vuelta había dejado un escenario abierto para la definición del Rectorado. En esa instancia, Gabriel Fidel y María Flavia Filippini finalizaron en primer lugar con el 37,06% de los votos, mientras que Adriana García y Ana Sisti alcanzaron el 29,02%.

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta, con el 18,45%, e Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación, con el 15,47%.

Durante las dos semanas previas al balotaje, ambas fórmulas buscaron sumar respaldos políticos. García consiguió el apoyo explícito de Ozollo y Bernabé, quienes anunciaron públicamente su acompañamiento bajo el lema “Porque la UNCuyo siempre está primero”.

Por su parte, Fidel alcanzó un acuerdo programático con Farrando y Estrella, quienes decidieron respaldar la candidatura de Sumar Universidad de cara a la segunda vuelta.

Elecciones UNCuyo - resultados por facultades del balotaje Imagen generada por IA.

Sin embargo, los números del balotaje muestran que el comportamiento de ambos electorados fue diferente. Los resultados reflejan que una parte significativa de los votos obtenidos por Proyecto Universidad Abierta terminó confluyendo detrás de la candidatura de García.

El crecimiento de Encuentro Plural entre la primera y la segunda vuelta, sumado al fuerte desempeño en facultades donde Ozollo había tenido buenos resultados, permite inferir que ese respaldo político logró trasladarse en buena medida a las urnas.

En cambio, el acuerdo entre Fidel y Farrando no parece haber tenido el mismo nivel de transferencia electoral. Si bien una porción de los votantes de Trayectoria y Renovación acompañó al candidato oficialista, otra parte se distribuyó entre ambas fórmulas, sobre todo en el claustro docente, o incluso decidió no participar de la segunda vuelta.

La caída de la participación y la menor cantidad de votos emitidos respecto de la primera instancia también forman parte de ese análisis que ahora comienza a realizarse dentro de los distintos espacios universitarios.

El mapa de facultades

El reparto territorial de los votos mostró una universidad dividida entre dos proyectos políticos.

García logró imponerse en seis unidades académicas. Sus mejores resultados se registraron en Artes y Diseño, donde alcanzó el 73%; Educación, con el 69%; Filosofía y Letras, con el 68%; Ciencias Políticas y Sociales, también con el 68%; Ciencias Exactas y Naturales, con el 59%; y Ciencias Aplicadas a la Industria, donde llegó al 59%.

Fidel, en tanto, obtuvo triunfos en Ciencias Económicas, con el 64%; Odontología, con el 62%; Ciencias Médicas, con el 61%; Ciencias Agrarias, con el 59%; e Ingeniería, donde alcanzó el 55%.

Uno de los datos más llamativos es que García logró imponerse en algunas facultades cuyos decanos electos habían manifestado públicamente su respaldo a Fidel durante la campaña.

Fidel Filippini y decanos Gabriel Fidel junto a los decanos que fueron electos el 9 de junio.

Es el caso de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde el decano electo Augusto Roggiero había acompañado al candidato de Sumar Universidad, y también de Ciencias Exactas y Naturales, cuya futura decana Florencia Tarabelli había participado de actividades de campaña junto al oficialismo universitario.

En los días previos al balotaje, Fidel había mostrado una foto de unidad acompañado por los decanos electos de Derecho, Ciencias Aplicadas a la Industria, Ciencias Exactas y Naturales, Odontología, Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas.

También participó de ese encuentro el actual decano de Filosofía y Letras, Gustavo Zonana. Sin embargo, el respaldo de esas autoridades no alcanzó para revertir la tendencia que finalmente terminó favoreciendo a García.

La pelea por los claustros

Otro de los aspectos que explican el resultado final es el comportamiento de los distintos claustros universitarios. En la primera vuelta, Fidel había conseguido imponerse en la mayoría de los sectores que integran la comunidad universitaria y solamente había quedado relegado en el voto no docente.

El balotaje modificó por completo ese escenario. Según los resultados provisorios, Encuentro Plural ganó entre los profesores con el 52% de los votos. También se impuso entre los docentes auxiliares, donde alcanzó el 61%; entre los egresados, con el 58%; y entre el personal no docente, donde llegó al 66%.

La única categoría en la que Sumar Universidad logró mantener la ventaja fue la estudiantil. Allí Fidel obtuvo el 53% de los sufragios frente al 47% de García.

Elecciones UNCuyo - resultados por claustro balotaje Imagen creada por IA.

La combinación de esos resultados terminó siendo decisiva para el desenlace de la elección. Aunque el oficialismo conservó el respaldo mayoritario entre los estudiantes, la diferencia obtenida por García en los restantes claustros le permitió revertir el resultado de la primera vuelta y convertirse en la próxima rectora de la Universidad Nacional de Cuyo.

Con estos números, la UNCuyo iniciará una nueva etapa política a partir del 16 de agosto, cuando Adriana García y Ana Sisti asuman formalmente la conducción de la casa de estudios para el período 2026-2030.