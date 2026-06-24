El triunfo de Adriana García en la UNCuyo reavivó el entusiasmo del peronismo mendocino

La elección de Adriana García como próxima rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) fue recibida con entusiasmo por referentes del peronismo mendocino , que interpretaron el resultado como una de las victorias políticas e institucionales más importantes obtenidas por el espacio en los últimos años.

Balotaje en la UNCuyo: cerró la votación y la disputa entre Fidel y García está voto a voto

El peronismo se impuso en la UNCuyo con un resonante triunfo y Adriana García será la nueva rectora

Tras confirmarse el triunfo de la fórmula de Encuentro Plural sobre la encabezada por Gabriel Fidel , dirigentes provinciales y nacionales destacaron el resultado y felicitaron a las autoridades electas.

García y Ana Sisti se impusieron este martes en el balotaje universitario con el 53% de los votos frente al 47% obtenido por Fidel y María Flavia Filippini . El resultado puso fin a un ciclo de 12 años de conducción universitaria encabezada por sectores vinculados al radicalismo, primero con la gestión de Daniel Pizzi y posteriormente con la de Esther Sánchez .

La elección fue seguida con atención por gran parte de la dirigencia política mendocina debido al peso institucional que tiene la UNCuyo, una de las universidades más importantes del interior del país y con influencia en la formación de profesionales, investigadores, funcionarios y dirigentes políticos. Por ese motivo, el resultado trascendió el ámbito académico y generó repercusiones inmediatas en distintos espacios partidarios.

Luego de conocerse los resultados, el Partido Justicialista de Mendoza difundió un comunicado en el que felicitó a la fórmula ganadora y destacó la participación de la comunidad universitaria durante el proceso electoral.

"La comunidad universitaria eligió cambiar y lo hizo con una contundencia que no deja lugar a dudas", señalaron desde el partido. En el texto, además, remarcaron que la elección abre una nueva etapa para la universidad y destacaron valores como la participación, la defensa de la educación pública y la construcción colectiva.

Desde el justicialismo también interpretaron el resultado como una señal positiva para el espacio político en la provincia. La UNCuyo ha sido históricamente un ámbito de disputa política y académica, por lo que la llegada de una conducción identificada con sectores cercanos al peronismo fue leída como un hecho de relevancia más allá de la vida universitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_Mza/status/2069585508645150734&partner=&hide_thread=false La comunidad universitaria eligió cambiar y lo hizo con una contundencia que no deja lugar a dudas. pic.twitter.com/87y3ZpwlzK — PJ Mendoza (@PJ_Mza) June 24, 2026

Los dirigentes que salieron a festejar

Entre los primeros referentes en pronunciarse estuvo el presidente del PJ Mendoza y diputado nacional, Emir Félix, quien felicitó a García y Sisti y destacó el compromiso asumido por ambas durante la campaña.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, fue uno de los dirigentes que siguió de cerca la elección y participó de los festejos realizados en el Campus Universitario una vez conocidos los resultados. El jefe comunal felicitó a la fórmula ganadora y sostuvo que la comunidad universitaria expresó una voluntad de renovación institucional.

Stevanato estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y dirigentes de su espacio político. También participaron de la celebración legisladores provinciales y referentes justicialistas de distintos departamentos de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MFlorDestefanis/status/2069605533934333955&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @AdrianaUNCUYO , Ana Sisti, reales defensoras de la universidad pública, formadas y con gran trayectoria para conducir los caminos de la @UNCUYO .



¡Vamos por una universidad para todos y de calidad como los mendocinos nos merecemos! pic.twitter.com/tkEHdvtpEs — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) June 24, 2026

Por su parte, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, destacó la trayectoria de García y Sisti y consideró que ambas cuentan con la experiencia necesaria para conducir la universidad en los próximos años.

Otro de los intendentes del peronismo que se hizo presente en los festejos en la Facultad de Educación fue Emir Andraos. El jefe comunal de Tunuyán también felicitó a la flamante rectora en sus redes sociales donde aseguró que el resultado del balotaje fue "una muestra contundente de que la educación pública no se negocia"

Emir Andraos - Tunuyán El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, junto a la fórmula ganadora de Encuentro Plural, Adriana García y Ana Sisti.

El acompañamiento del kirchnerismo

La victoria de García también fue celebrada por referentes del kirchnerismo mendocino. Para la segunda vuelta, la fórmula García - Sisti, recibió el apoyo del candidato de La Cámpora, Javier Ozollo (Proyecto Universidad Abierta) y de agrupaciones estudiantiles kirchneristas.

Respecto a los saludos, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fue una de las primeras dirigentes en reaccionar tras la difusión de los resultados.

"Ganamos. Mendoza eligió cuidar la universidad pública", publicó en sus redes sociales, vinculando el resultado electoral con el debate nacional sobre el financiamiento del sistema universitario.

En la misma línea se expresó el senador provincial Lucas Ilardo, quien celebró la victoria con un mensaje en defensa de la educación superior pública.

Durante la jornada electoral y los festejos posteriores también hubo presencia de militantes y dirigentes de La Cámpora y otros sectores identificados con el kirchnerismo, que acompañaron a la fórmula vencedora en el Campus Universitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasilardo/status/2069575010688127311&partner=&hide_thread=false Hermosa noche verdad??

Viva la universidad pública! — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 24, 2026

Repercusiones fuera de Mendoza

Las felicitaciones no se limitaron a la dirigencia provincial. La elección de García tuvo repercusiones en otros ámbitos vinculados a la educación superior y recibió el saludo de referentes nacionales relacionados con las políticas universitarias.

Entre ellos se destacó el ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, quien envió su reconocimiento a las nuevas autoridades electas.

Desde distintos sectores universitarios también destacaron que el resultado se produjo en un contexto complejo para las universidades nacionales, atravesadas por discusiones presupuestarias, reclamos por financiamiento y debates sobre el futuro del sistema público de educación superior.

Con el resultado ya definido, Adriana García se convertirá en la primera mujer electa por voto directo para conducir la UNCuyo y encabezará una gestión que comenzará en medio de importantes desafíos institucionales, académicos y presupuestarios para la universidad.