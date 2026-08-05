5 de agosto de 2026 - 13:00

Convocatoria a asamblea general extraordinaria de afiliados/as para la comisión directiva de la Asociación de trabajadores nodocente de la UNCuyo

UNCuyo

MENDOZA, 04/08/2026. VISTO la Resolución 01/2026 de la Comisión Directiva, mediante la cual Convoca Elecciones de miembros de Comisión Directiva periodo 2026/2030, y CONSIDERANDO: Que hace necesario convocar a la Asamblea General Extraordinaria a efectos de elegir los miembros integrantes de la Junta Electoral, quienes actuarán en las Elecciones ante la Asamblea General de afiliados.

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Por ello, LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES NODOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de agosto de 2026 a las 16 hs. primer llamado y 17 hs. Segundo llamado en sede de ATUNCU ubicada en Olascoaga 1743, con el siguiente orden del día: 1) Elección de dos afiliados para la firma del Acta de la Asamblea. 2) Elección de la Junta Electoral que tendrá a cargo las Elecciones de la renovación total de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Congresales ante la F.A.T.U.N periodo 2026/2030.

ARTÍCULO 2: Regístrese, comuníquese, Notifíquese al Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social, a las Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. Dese amplia difusión a los/las afiliadas de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Universidad (A.T.U.N.Cu), Cumplido Archívese.

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