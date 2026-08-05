Convocatoria a asamblea general extraordinaria de afiliados/as para la comisión directiva de la Asociación de trabajadores nodocente de la UNCuyo

MENDOZA, 04/08/2026. VISTO la Resolución 01/2026 de la Comisión Directiva, mediante la cual Convoca Elecciones de miembros de Comisión Directiva periodo 2026/2030, y CONSIDERANDO: Que hace necesario convocar a la Asamblea General Extraordinaria a efectos de elegir los miembros integrantes de la Junta Electoral, quienes actuarán en las Elecciones ante la Asamblea General de afiliados.

Por ello, LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES NODOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de agosto de 2026 a las 16 hs. primer llamado y 17 hs. Segundo llamado en sede de ATUNCU ubicada en Olascoaga 1743, con el siguiente orden del día: 1) Elección de dos afiliados para la firma del Acta de la Asamblea. 2) Elección de la Junta Electoral que tendrá a cargo las Elecciones de la renovación total de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Congresales ante la F.A.T.U.N periodo 2026/2030.

ARTÍCULO 2: Regístrese, comuníquese, Notifíquese al Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social, a las Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. Dese amplia difusión a los/las afiliadas de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Universidad (A.T.U.N.Cu), Cumplido Archívese.