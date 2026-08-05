Quirno negó diferencias con la Iglesia y confirmó que el papa León XIV se reunirá con Milei

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que el papa León XIV mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei durante la visita apostólica que realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

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"Es una visita oficial. Está prevista una reunión con el Presidente de la Nación, que es quien invita al Papa. El presidente Milei va a reunirse con el Santo Padre, con quien ya se reunió en Roma tras su asunción", afirmó Quirno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, acompañado por el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El ministro adelantó además que la próxima semana la Secretaría General de la Presidencia convocará a una mesa de coordinación con todas las áreas del Gobierno involucradas en la organización del viaje papal.

"Tenemos que celebrar que por primera vez en 39 años un Papa vuelve a la Argentina. Es un momento histórico y de alegría", sostuvo el funcionario, quien además calificó la visita como "un logro de la gestión del presidente Milei junto con la Iglesia argentina".

Consultado sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia católica, Quirno rechazó que existan tensiones con las autoridades eclesiásticas, pese a las críticas que algunos referentes realizaron en los últimos meses sobre la situación social del país.

"El vínculo con la Iglesia está muy bien. Hay quienes quieren vender una relación confrontacional, pero no existe tal cosa", aseguró.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para organizar la visita.

"Existe una excelente coordinación institucional y en las próximas semanas continuaremos trabajando con la Santa Sede en toda la organización general de la visita", afirmó.

"No hay diferencias ideológicas"

El canciller insistió en que la llegada del pontífice tendrá un carácter exclusivamente pastoral y rechazó que deba interpretarse en clave política.

"Es una visita pastoral, no hay diferencias ideológicas", señaló.

Asimismo, defendió la sintonía entre el Gobierno y la doctrina de la Iglesia al afirmar que Milei "es probablemente el presidente argentino que más vocalmente ha defendido el derecho a la vida" y "los valores de Occidente fundados en la civilización judeocristiana".

También sostuvo que el mandatario "ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio" y consideró que esos objetivos "son centrales para la Iglesia católica".

"Tenemos valores compartidos y por eso recibimos con tanta alegría la visita del Santo Padre", afirmó.

La organización del viaje

Respecto de la agenda que desarrollará León XIV en el país, Quirno remarcó que la misa prevista en Luján no convierte el viaje en una actividad política.

"El Papa viene a la Argentina, no a una provincia en particular. No es una visita política sino pastoral", enfatizó.

Y agregó: "Vamos a trabajar con todas las autoridades para que sea la mejor visita que un Papa haya tenido en la Argentina".

Horas antes de la conferencia, el canciller también había celebrado la confirmación del viaje en su cuenta de X, donde recordó que fue él quien entregó personalmente al pontífice la invitación formal realizada por el presidente Milei.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", escribió.