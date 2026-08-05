5 de agosto de 2026 - 07:27

Confirman la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo y qué ciudades recorrerá

Será la primera visita al país de un Sumo Pontífice en casi cuatro décadas. La gira incluirá también a Uruguay y Perú.

El papa León XIV junto a Javier Milei durante la visita al Vaticano en junio de 2025

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Pontífice al país en 39 años. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, como parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Perú.

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La visita fue confirmada este miércoles por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, y posteriormente comunicada oficialmente por la Nunciatura Apostólica.

Según el comunicado, el viaje apostólico se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, luego de aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países (Argentina, Uruguay y Perú).

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y 11 de noviembre de 2026

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La agenda oficial prevé el siguiente recorrido:

  • Uruguay: del 6 al 8 de noviembre, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida.
  • Argentina: del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
  • Perú: del 11 al 17 de noviembre, donde visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El programa detallado de las celebraciones, encuentros y misas será difundido por el Vaticano en las próximas semanas.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a suelo argentino después de casi cuatro décadas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más importantes de los últimos años.

Durante su estadía se espera que encabece celebraciones litúrgicas multitudinarias y mantenga encuentros con autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y distintos sectores de la sociedad.

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En tanto, Francisco siempre tuvo la intención de hacer un viaje apostólico al país donde nació, pero nunca lo concretó. Sí llegó a estar en Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil, por ejemplo.

La reacción del Gobierno a la visita del papa León XIV: "Enorme trascendencia espiritual e institucional"

Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional celebró la noticia de la llegada de León XIV.

El canciller Pablo Quirno recordó que meses atrás había entregado personalmente al Pontífice la invitación oficial del presidente de la Nación para visitar el país.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó el funcionario.

Por otra parte, el presidente Javier Milei dijo en una carta publicada en redes: "El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica".

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", resaltó el jefe de Estado.

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