Confirman la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo y qué ciudades recorrerá

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , en lo que será la primera visita de un Pontífice al país en 39 años. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires , Luján y Córdoba , como parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Perú.

Javier Milei recibió al nuevo nuncio del Papa y comienza a definirse la visita de León XIV a Argentina

El papa León XIV se mostró preocupado ante la crisis migratoria que golpea a Ceuta

La visita fue confirmada este miércoles por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, y posteriormente comunicada oficialmente por la Nunciatura Apostólica.

Según el comunicado, el viaje apostólico se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre , luego de aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países (Argentina, Uruguay y Perú).

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y 11 de noviembre de 2026

El programa detallado de las celebraciones, encuentros y misas será difundido por el Vaticano en las próximas semanas.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a suelo argentino después de casi cuatro décadas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más importantes de los últimos años.

Durante su estadía se espera que encabece celebraciones litúrgicas multitudinarias y mantenga encuentros con autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y distintos sectores de la sociedad.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

Juan Pablo II en Mendoza: la última visita de un papa a la Argentina fue en 1987 Archivo

La última vez de un papa en Argentina fue con Juan Pablo II, allá por 1987. Visitó 10 provincias -entre ellas, Mendoza- y pronunció 26 discursos.

En tanto, Francisco siempre tuvo la intención de hacer un viaje apostólico al país donde nació, pero nunca lo concretó. Sí llegó a estar en Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil, por ejemplo.

La reacción del Gobierno a la visita del papa León XIV: "Enorme trascendencia espiritual e institucional"

Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional celebró la noticia de la llegada de León XIV.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

El canciller Pablo Quirno recordó que meses atrás había entregado personalmente al Pontífice la invitación oficial del presidente de la Nación para visitar el país.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó el funcionario.

Por otra parte, el presidente Javier Milei dijo en una carta publicada en redes: "El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica".

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", resaltó el jefe de Estado.