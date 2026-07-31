Javier Milei recibió al nuevo nuncio del Papa y comienza a definirse la visita de León XIV a Argentina

El presidente Javier Milei recibió este viernes a la tarde las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en Casa Rosada y comienza a definirse la visita del papa León XIV al país.

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Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, el acto tuvo lugar a las 15 en el salón Blanco del Palacio de Gobierno . Allí, el jefe de Estado encabezó la ceremonia de presentación de las cartas credenciales, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

El mandatario recibió las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas; del embajador de la República de Corea del Sur, Lee Chong Hwa ; y del nuncio apostólico, Michael Wallace Banach.

El Presidente Javier Milei, acompañado por el Canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada las Cartas Credenciales del Nuncio Apostólico ante la República Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach; de la Embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas y del… pic.twitter.com/48E1NYXCuy

La presencia del nuncio apostólico en la Argentina implica el inicio de una misión que estará marcada por la expectativa de una eventual visita del papa León XIV.

Días atrás, las misivas fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien en redes sociales redactó: “Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país”.

“Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”, completó.

Pablo Quirno recibió una copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach. X | @Cancilleria_Ar

Banach fue recibido además por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Una de las primeras tareas del nuevo nuncio será avanzar en la organización del eventual viaje de León XIV a la Argentina, una visita que distintas versiones sitúan para noviembre. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

La llegada de Banach también renueva las expectativas sobre un eventual anuncio de la Santa Sede respecto de una gira papal que, de concretarse, incluiría además a Uruguay y Perú.