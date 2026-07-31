31 de julio de 2026 - 21:28

Javier Milei recibió al nuevo nuncio del Papa y comienza a definirse la visita de León XIV a Argentina

El representante de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, presentó sus cartas credenciales en Casa Rosada. El nuncio apostólico tendrá, entre sus primeras tareas, avanzar en la organización de un eventual viaje papal al país.

Javier Milei recibió al nuevo nuncio del Papa, Michael Wallace Banach, y comienza a definirse la visita de León XIV a Argentina

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Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, el acto tuvo lugar a las 15 en el salón Blanco del Palacio de Gobierno. Allí, el jefe de Estado encabezó la ceremonia de presentación de las cartas credenciales, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

El mandatario recibió las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas; del embajador de la República de Corea del Sur, Lee Chong Hwa; y del nuncio apostólico, Michael Wallace Banach.

La presencia del nuncio apostólico en la Argentina implica el inicio de una misión que estará marcada por la expectativa de una eventual visita del papa León XIV.

Un nuevo vínculo entre la Iglesia y el Estado argentino

Días atrás, las misivas fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien en redes sociales redactó: “Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país”.

“Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”, completó.

Pablo Quirno recibió una copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach.

Pablo Quirno recibió una copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach.

Banach fue recibido además por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Una de las primeras tareas del nuevo nuncio será avanzar en la organización del eventual viaje de León XIV a la Argentina, una visita que distintas versiones sitúan para noviembre. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

La llegada de Banach también renueva las expectativas sobre un eventual anuncio de la Santa Sede respecto de una gira papal que, de concretarse, incluiría además a Uruguay y Perú.

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