24 de julio de 2026 - 16:39

Marcelo Colombo, optimista por la visita del Papa León XIV: "Hay signos de que vendrá a Argentina"

El presidente del Episcopado afirmó que existe un deseo del sumo pontífice de visitar el país, sin embargo aseguró que aún no hay una confirmación oficial.

Marcelo Colombo, optimista por la visita del Papa León XIV: Hay signos de que vendrá a la Argentina

Marcelo Colombo, optimista por la visita del Papa León XIV: "Hay signos de que vendrá a la Argentina"

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, se refirió a la posible visita del Papa León XIV a Argentina. Según señaló, existen "signos" de una eminente llegada del sumo pontífice al país, aunque aseguró que todavía no existe una confirmación oficial del Vaticano.

Leé además

Javier Milei moderó sus críticas a la Iglesia a meses de una posible visita del Papa León XIV

Javier Milei moderó sus críticas a la Iglesia a meses de una posible visita del Papa León XIV

Por Redacción Política
Se conoció cuándo llegaría el papa León XIV a la Argentina en su primera visita oficial

Se conoció cuándo llegaría el Papa León XIV a la Argentina en su primera visita oficial

Por Redacción Mundo

“Creemos que, dados algunos signos o gestos, se va a ir confirmando esto, pero formalmente no hay ninguna determinación. Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV”, aseguró el arzobispo a radio La Red.

En la misma línea, Colombo se mostró optimista argumentando que el país integra la agenda contemplada para la gira por Latinoamérica. “Sería Perú, Uruguay y Argentina. Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa”, señaló.

Marcelo Colombo se mostró optimista con la visita del Papa pero señaló que aún no hay una confirmación oficial.

Marcelo Colombo se mostró optimista con la visita del Papa pero señaló que aún no hay una confirmación oficial.

Por otro lado, describió que se vive un clima de entusiasmo en la Iglesia y reconoció que es "un deseo a voces que venga León XIV".

Detalles que se conocieron este jueves indicaban la posibilidad de que el Papa visite la provincia de Córdoba y estuviera presente en eventos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Al respecto, el presidente de CEA explicó que el alcance del viaje está condicionado al tiempo disponible y evitó confirmar fechas y lugares.

“Nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días. Siempre se piensa en Córdoba por la tradición que tiene”, opinó.

Lo que se sabe de la posible visita del Papa

Este jueves, se dio a conocer la fecha estimada en que llegaría el Papa León XIV, en su primera visita oficial a la Argentina. Según adelantó el medio Infobae, el sumo pontífice aterrizaría en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre en horas de la tarde.

Lo que se sabe sobre la visita del Papa León XIV a Argentina

Lo que se sabe sobre la visita del Papa León XIV a Argentina

Según trascendió, el Papa visitará la Casa Rosada el lunes 9 de noviembre alrededor de las 8:30, y se reunirá con el presidente Javier Milei. Fuentes del Vaticano confirmaron al medio que el anuncio oficial se realizará durante la primera semana de agosto.

Asimismo, informaron que la semana próxima llegará a Roma un enviado del Gobierno argentino para avanzar con el programa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de hoy. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 24 de julio

Por Redacción
Autoridades provinciales y nacionales coordinaron un nuevo operativo en Alta Montaña ante la continuidad de las nevadas, que mantienen cerrado el paso internacional Cristo Redentor.

Nevadas históricas en Mendoza: cómo es el operativo en Alta Montaña y hasta dónde pueden subir los turistas

Por Bernarda García Centurión
El equipo ya se encuentran en México, donde representarán a la Argentina en el FIRST Tech Challenge Premier Event, uno de los principales certámenes de robótica educativa de América.

Mundial de Robótica: quiénes son los jóvenes mendocinos que representan a Argentina en México

Por Bernarda García Centurión
Recorrió el país por amor para encontrarse con una persona que no existía: nunca sabré con quién hablaba

Chateó durante 8 años y recorrió el país para encontrarse con una persona que no existía: "Nunca sabré con quién hablaba"

Por Ignacio de la Rosa