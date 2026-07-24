Marcelo Colombo, optimista por la visita del Papa León XIV: "Hay signos de que vendrá a Argentina"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo , se refirió a la posible visita del Papa León XIV a Argentina. Según señaló, existen "signos" de una eminente llegada del sumo pontífice al país, aunque aseguró que todavía no existe una confirmación oficial del Vaticano.

Se conoció cuándo llegaría el Papa León XIV a la Argentina en su primera visita oficial

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“Creemos que, dados algunos signos o gestos, se va a ir confirmando esto, pero formalmente no hay ninguna determinación. Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV ”, aseguró el arzobispo a radio La Red.

En la misma línea, Colombo se mostró optimista argumentando que el país integra la agenda contemplada para la gira por Latinoamérica. “Sería Perú, Uruguay y Argentina . Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa ”, señaló.

Por otro lado, describió que se vive un clima de entusiasmo en la Iglesia y reconoció que es "un deseo a voces que venga León XIV".

Marcelo Colombo se mostró optimista con la visita del Papa pero señaló que aún no hay una confirmación oficial.

Detalles que se conocieron este jueves indicaban la posibilidad de que el Papa visite la provincia de Córdoba y estuviera presente en eventos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Al respecto, el presidente de CEA explicó que el alcance del viaje está condicionado al tiempo disponible y evitó confirmar fechas y lugares .

“Nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días. Siempre se piensa en Córdoba por la tradición que tiene”, opinó.

Lo que se sabe de la posible visita del Papa

Este jueves, se dio a conocer la fecha estimada en que llegaría el Papa León XIV, en su primera visita oficial a la Argentina. Según adelantó el medio Infobae, el sumo pontífice aterrizaría en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre en horas de la tarde.

Lo que se sabe sobre la visita del Papa León XIV a Argentina EFE/Fernando Villar

Según trascendió, el Papa visitará la Casa Rosada el lunes 9 de noviembre alrededor de las 8:30, y se reunirá con el presidente Javier Milei. Fuentes del Vaticano confirmaron al medio que el anuncio oficial se realizará durante la primera semana de agosto.

Asimismo, informaron que la semana próxima llegará a Roma un enviado del Gobierno argentino para avanzar con el programa.