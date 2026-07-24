Mundial de Robótica: quiénes son los jóvenes mendocinos que representan a Argentina en México

Después de meses de preparación y de conseguir su clasificación en Probot 2026, estudiantes mendocinos del Instituto Tomás Alva Edison para representar a la Argentina en el FIRST Tech Challenge Premier Event, una de las competencias internacionales de robótica educativa más importantes de América. El certamen reúne a equipos de distintos países y se desarrolla entre el 21 y el 29 de julio.

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Los alumnos que integran el equipo Shadowfox arribaron al país anfitrión para participar de las actividades previas al inicio de la competencia, en la que pondrán a prueba un robot diseñado, construido y programado íntegramente por ellos mismos.

Shadowfox obtuvo su clasificación tras alcanzar el segundo puesto en Probot 2026, el principal torneo nacional de robótica educativa . Gracias a ese desempeño, el equipo mendocino consiguió el pase al Premier Event y tendrá la oportunidad de medir sus capacidades frente a algunas de las mejores delegaciones del continente.

La participación del equipo se suma a una serie de logros recientes del Instituto Tomás Alva Edison . En mayo pasado, el equipo Cóndor , campeón de Probot 2026, representó a la Argentina en el FIRST Championship disputado en Houston, Estados Unidos, considerado el mundial de la robótica educativa. Ahora será el turno de Shadowfox de defender los colores del país en otro escenario internacional.

Durante la competencia, los participantes afrontarán distintos desafíos de ingeniería y programación, además de trabajar en alianza con otros equipos. El evento también promueve el intercambio cultural, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación, la resolución de problemas y el pensamiento científico.

Gentileza

"El equipo Shadowfox apuesta a llevar la innovación y la robótica educativa mendocina cada vez más lejos. Hoy tiene una nueva meta: destacarse en el Premier Event de México, un espacio internacional donde jóvenes talentos comparten proyectos, tecnología e ideas capaces de transformar el futuro", expresó la directora del Instituto Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud.

Desde la institución destacaron que este tipo de experiencias trascienden el resultado deportivo o académico. Cada competencia internacional representa una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan habilidades como la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, competencias cada vez más demandadas por la economía del conocimiento.

Apuesta a la educación STEM

Con la presencia de Shadowfox en México, el Instituto Tomás Alva Edison vuelve a posicionar a Mendoza en el mapa internacional de la robótica educativa y reafirma su apuesta por una formación basada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), orientada a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos tecnológicos del futuro.