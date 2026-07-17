Probot School abre inscripciones con nuevos cursos de robótica, programación y videojuegos: cómo anotarse

Probot School, la primera escuela de robótica de Argentina, anunció la apertura de las inscripciones para la segunda edición de sus cursos 2026 . Con una propuesta educativa que combina tecnología, innovación y aprendizaje práctico, la iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 8 y 17 años que deseen iniciarse o profundizar sus conocimientos en robótica, programación y desarrollo de videojuegos.

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Impulsada por la Fundación Tomás Alva Edison, Probot School nació con el objetivo de despertar y fortalecer las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas. “ProbotSchool es un espacio donde aprendemos, creamos y trabajamos en equipo, desarrollando tanto habilidades técnicas como habilidades blandas. Un lugar donde la tecnología, la creatividad y el compañerismo se combinan para despertar vocaciones desde edades tempranas, a través de metodologías activas, prácticas y lúdicas”, detalló Emiliano Mirabile , Coordinador de ProbotSchool.

“ Vivimos la robótica y la programación con pasión, innovación y creatividad. Cada sábado, nos emocionamos al compartir este camino con jóvenes que sueñan, construyen y transforman su mundo a través de la tecnología” agrega Graciela Bertancud, directora de la institución.

Las clases comenzarán el próximo 15 de agosto y se desarrollarán todos los sábados de 9 a 12.30 en la sede de la Fundación Tomás Alva Edison , ubicada en Álvarez Condarco 2182, Guaymallén.

Más que cursos de tecnología, Probot School propone una experiencia de aprendizaje basada en proyectos reales, donde los estudiantes construyen, programan, experimentan y trabajan en equipo para resolver desafíos.

Probot School: de la Fundación Tomás Alva Edison abre sus inscripciones a nuevos cursos Fundación Tomás Alva Edison

La metodología desarrolla seis macrohabilidades fundamentales para el futuro: pensamiento crítico, creatividad e innovación, resolución de problemas, desarrollo de soluciones sustentables, emprendedurismo y autogestión y trabajo colaborativo.

Además, promueve la identificación de problemas reales y la creación de soluciones con impacto positivo en la sociedad y el cuidado del medio ambiente, integrando el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).

Cursos de robótica para cada etapa

La nueva edición incorpora un recorrido progresivo de cinco niveles que acompaña el crecimiento de cada estudiante.

Nivel 1- Pequeños Mecatrónicos (8 y 9 años): Un taller de iniciación donde los niños descubren la robótica a través del juego, la creatividad y la construcción de sus primeros robots con kits modulares.

Un taller de iniciación donde los niños descubren la robótica a través del juego, la creatividad y la construcción de sus primeros robots con kits modulares. Nivel 2- Robot Escarabajo (10 a 12 años): Los participantes aprenden principios de mecánica y electrónica diseñando robots autónomos inspirados en el comportamiento de los escarabajos, capaces de superar distintos obstáculos.

Los participantes aprenden principios de mecánica y electrónica diseñando robots autónomos inspirados en el comportamiento de los escarabajos, capaces de superar distintos obstáculos. Nivel 3- Robot Seguidor de Línea (12 y 13 años) : Los estudiantes construyen un robot más avanzado incorporando sensores, programación y automatización para resolver desafíos tecnológicos.

: Los estudiantes construyen un robot más avanzado incorporando sensores, programación y automatización para resolver desafíos tecnológicos. Nivel 4 - Robot Futbolista (13 a 15 años): Una propuesta que combina robótica y deporte. Los alumnos diseñan y programan robots controlados mediante WiFi para competir en desafíos inspirados en el fútbol robótico.

Una propuesta que combina robótica y deporte. Los alumnos diseñan y programan robots controlados mediante WiFi para competir en desafíos inspirados en el fútbol robótico. Nivel 5 - Robot Seguidor de Línea Programado (14 a 17 años): El nivel más avanzado introduce programación de microcontroladores, sensores infrarrojos y control PID, una tecnología utilizada en la industria para lograr movimientos precisos y eficientes. Probot School, de la Fundación Tomás Alva Edison abre sus inscripciones Fundación Tomás Alva Edison

Talleres de desarrollo de videojuegos

La programación de videojuegos también tendrá un espacio destacado durante el segundo semestre.

Los estudiantes podrán elegir entre tres niveles:

Videojuegos para principiantes: donde aprenderán a crear su primer juego de plataformas utilizando el motor Godot.

donde aprenderán a crear su primer juego de plataformas utilizando el motor Godot. Videojuegos Intermedio: enfocado en el desarrollo de videojuegos 3D, físicas, colisiones y mecánicas más complejas.

enfocado en el desarrollo de videojuegos 3D, físicas, colisiones y mecánicas más complejas. Videojuegos Multiplayer: destinado a quienes ya poseen conocimientos previos y desean aprender el desarrollo de videojuegos en red, implementando arquitectura cliente-servidor, sincronización en tiempo real y la creación de un prototipo multijugador funcional.

Formación para las profesiones del futuro

En un contexto donde las habilidades tecnológicas son cada vez más demandadas, Probot School busca acercar a niños y adolescentes al universo de la robótica y la programación desde una experiencia práctica, creativa y colaborativa.

El objetivo es que cada estudiante descubra su potencial, desarrolle competencias vinculadas a la innovación y encuentre un espacio donde transformar ideas en proyectos concretos.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Para más información, consultar el sitio web www.probotschool.com o comunicarse al WhatsApp: 261 339-2438.