17 de julio de 2026 - 16:50

Condenaron al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una adolescente que era su alumna

El deportista recibió una pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional. Los hechos ocurrieron en 2023 cuando la víctima tenía 15 años

Federico Molinari, exgimnasta olímpico, fue condenado tras un juicio por acoso virtual&nbsp;

Federico Molinari, exgimnasta olímpico, fue condenado tras un juicio por acoso virtual 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El exgimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional por el delito de grooming en perjuicio de una adolescente y alumna de su gimnasio en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

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Grooming: Condenan a Federico Molinari por abuso a alumna

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.° 3 de San Isidro, dictó el veredicto contra Molinari, quien cometió los hechos cuando la víctima tenía 15 años en 2023.

Los hechos habrían ocurrido en 2020, cuando la joven asistía a uno de los gimnasios que el deportista administra junto a su pareja en la Zona Norte del conurbano.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta.

Según la causa, Molinari habría enviado mensajes sugestivos a la joven a través de redes sociales, algunos de ellos solicitándole que activara el “modo efímero” de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

La víctima abandonó la actividad deportiva en 2021 y, tras comenzar un tratamiento psicológico, relató los motivos que la llevaron a dejar el entrenamiento. A partir de ahí, su madre decidió avanzar con la denuncia formal.

Los mensajes de grooming: qué se sabe del caso

Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la joven, que formarían parte central del expediente judicial.

El deportista, de 41 años, fue el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, donde obtuvo el octavo puesto en Londres 2012. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

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