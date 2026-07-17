La Municipalidad de San Martín hizo una imitación de la camiseta alternativa de la Selección para su Maratón Bonarda

En plena euforia por el Mundial, la Municipalidad de General San Martín decidió subirse a la ola futbolera y presentó una remera para la Maratón Bonarda que imita la camiseta alternativa de la Selección Argentina.

La Municipalidad de San Martín decidió hacer una imitación de la camiseta alternativa de la Selección Nacional para su Maratón Bonarda.

Cuando todavía hay quienes buscan dónde comprar la camiseta azul de la Selección Argentina, en General San Martín optaron por una solución más práctica: hacer la propia.

La Municipalidad presentó la remera que utilizarán los participantes de la VI Maratón Internacional Bonarda 42K y el parecido con la casaca alternativa del seleccionado nacional resulta difícil de pasar por alto. Cambian los escudos, cambian los sponsors, pero el concepto es el mismo: fondo oscuro, fileteado porteño en blanco y celeste y un diseño pensado para despertar el inevitable "esa camiseta ya la vi".

La explicación oficial tampoco esquiva la comparación. Desde la comuna informaron que "la Dirección de Deportes lanzará una remera especial para aquellos competidores que participen de la Maratón Bonarda".

En realidad, tanto la camiseta oficial de la Selección como esta versión municipal comparten la misma inspiración estética: el fileteado porteño, el tradicional arte decorativo nacido en Buenos Aires y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Claro que una fue diseñada para jugar un Mundial y la otra para correr entre viñedos mendocinos.

La iniciativa deja en evidencia que la fiebre mundialista no distingue disciplinas. Si Argentina sigue avanzando en el torneo, no sería extraño que en septiembre todavía queden ecos de la pasión futbolera entre los corredores que participen de la tradicional prueba.