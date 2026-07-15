Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final

Los incidentes obligaron la intervención de Infantería y la UEP. La Policía investiga si los enfrentamientos estuvieron relacionados con viejas disputas entre facciones de barras del Club Atlético San Martín.

Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de Argentina a la final.

Antes de que terminaran los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, la celebración derivó en una serie de disturbios y episodios de violencia en la ciudad de San Martín. Los incidentes se concentraron en la zona de los cafés ubicados sobre la avenida Boulogne Sur Mer, donde fue necesaria la intervención de un importante despliegue policial.

Efectivos de Infantería y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) trabajaron en el lugar para dispersar a los grupos involucrados, restablecer el orden y evitar que los enfrentamientos se extendieran a otros sectores del centro sanmartiniano.

De acuerdo con las primeras versiones, los disturbios estarían vinculados a antiguos conflictos entre facciones relacionadas con barras del Club Atlético San Martín. Sin embargo, esa hipótesis aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

Los incidentes se produjeron en una jornada marcada por la violencia. Horas antes, un joven de 31 años había resultado herido de un disparo en el abdomen mientras participaba de los festejos en calle Albuera, casi 25 de Mayo. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato y luego derivada al Hospital Central, donde permanece internada, mientras la Justicia investiga las circunstancias del ataque.