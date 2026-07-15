15 de julio de 2026 - 10:55

Un anciano murió al ser atropellado por un rodillo neumático en San Rafael

La víctima, de 89 años, iba caminando en el mismo sentido que la pesada máquina vial, llevando una bicicleta a su lado.

En San Rafael, un hombre de 89 años murió tras ser atropellado por un rodillo neumático

En San Rafael, un hombre de 89 años murió tras ser atropellado por un rodillo neumático

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Gentileza / InfoYa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 89 años murió este martes en un accidente vial al ser atropellado por un pesado rodillo neumático que circulaba por las calles de centro de San Rafael.

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El hecho se registró cerca del mediodía en la esquina de Adolfo Calle y Spinelli de San Rafael, y la víctima fue identificada como H. O. V., según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según las primeras pericias, la máquina vial marca Tortone E200 era conducida por S. H. F. F. (57) y circulaba por la calle Spinelli de oeste a este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el peatón, quien se desplazaba en el mismo sentido llevando su bicicleta a la par.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado se hizo presente en el lugar y el médico interviniente constató el fallecimiento de la víctima.

En tanto que el control de alcoholemia realizado al chofer arrojó una marca de 0,00 g/l de alcohol.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32.ª, Policía Vial y Policía Científica, mientras que la fiscalía interviniente dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Un rodillo neumático es una máquina vial que se utiliza principalmente en obras viales para compactar y nivelar suelos y carpetas asfálticas, logrando un sellado uniforme gracias a sus ruedas de goma.

Cuenta con 7 ruedas (4 traseras y 3 delanteras) que permiten un solapamiento perfecto. Su peso operativo ronda entre las 15 y las 23 toneladas.

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