11 de julio de 2026 - 14:33

Doble tragedia: un hombre murió en un vuelco y su prima falleció tras descompensarse al conocer la noticia

La prima de la víctima no soportó la noticia y murió tras descompensarse.

Julio Alberto Castaño volcó en su camioneta y murió. Su prima, al enterarse de la noticia se descompensó y falleció.&nbsp;

Julio Alberto Castaño volcó en su camioneta y murió. Su prima, al enterarse de la noticia se descompensó y falleció. 

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La localidad santiagueña de La Nena está conmocionada luego de que un hombre muriera en un accidente de tránsito en Chaco y, horas más tarde, su prima falleciera tras sufrir una descompensación al enterarse de la tragedia.

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El primer hecho ocurrió durante la noche del jueves, a la altura del kilómetro 956 de la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.

La víctima fue identificada como Julio Alberto Castaño, de 48 años, quien viajaba en una Toyota Hilux junto a otros tres compañeros de trabajo. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando.

Doble tragedia: un hombre murió en un vuelco y su prima falleció tras descompensarse al conocer la noticia.

Doble tragedia: un hombre murió en un vuelco y su prima falleció tras descompensarse al conocer la noticia.

Como consecuencia del impacto, Castaño salió despedido de la camioneta y murió en el lugar.

El hombre era oriundo de La Nena, en Santiago del Estero, aunque desde hacía cuatro años residía en la provincia de Santa Fe. Según trascendió, regresaba desde Corrientes tras finalizar su jornada laboral.

Su prima murió tras conocer la noticia

Horas después del accidente, la familia recibió la noticia del fallecimiento. Fue entonces cuando Verónica Ester Coria, prima de la víctima y de 53 años, sufrió una fuerte descompensación.

Según informó el diario El Liberal, sus familiares la acostaron para asistirla y, tras permanecer un tiempo descansando, intentaron despertarla. Sin embargo, advirtieron que no presentaba signos vitales. Su esposo intentó reanimarla, pero la mujer falleció en el lugar.

La doble tragedia generó un profundo impacto en la pequeña comunidad de La Nena.

El comisionado municipal, Andrés Becker, expresó el dolor que atraviesa el pueblo. "Estamos todos muy conmocionados. Es una situación muy triste para todo el pueblo. Son familias muy conocidas y muy queridas, por eso el dolor es de todos", manifestó.

"Lo único que podemos hacer en momentos como estos es estar presentes y acompañar a la familia. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande", agregó.

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