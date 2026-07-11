La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor informó la habilitación del cruce a Chile.

Reabrió el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos.

Luego de permanecer cerrado por las condiciones climáticas en alta montaña, el paso internacional Cristo Redentor quedó habilitado este sábado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, tras una reunión entre autoridades fronterizas de Argentina y Chile.

Según informó la coordinación del corredor internacional, la reapertura comenzó a regir desde las 11 de Argentina (10 de Chile).

De acuerdo con el comunicado oficial, el cruce quedó habilitado para todo tipo de vehículos, tanto para ingresar como para salir del país.

Las autoridades aclararon además que el cierre de barrera en Uspallata se mantendrá en los horarios habituales: a las 19 de Argentina (18 de Chile).

Mientras tanto, el Paso Internacional Pehuenche permanece inhabilitado debido a las condiciones meteorológicas registradas en la cordillera.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile consultar el estado actualizado de los pasos internacionales antes de emprender el viaje, ya que las condiciones en alta montaña pueden modificarse rápidamente.