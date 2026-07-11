El Ejecutivo provincial avanza con cuatro obras en simultáneo en el Gran Mendoza, el este y el sur.

Mendoza en obra: los 4 megaproyectos viales que ya están en marcha en la provincia.

El Gobierno de Mendoza ejecuta de manera simultánea cuatro obras consideradas estratégicas para la conectividad provincial, financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento. Los trabajos se desarrollan en el Gran Mendoza, el Este y el Sur, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y ferroviaria, fortalecer los corredores productivos y agilizar el traslado diario de miles de personas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la ejecución en paralelo de los proyectos "marca un punto de inflexión en la política de infraestructura vial", ya que permite transformar de manera más rápida los recursos disponibles en obras concretas.

Las obras generan complicaciones en la circulación de vehículos. Gobierno de Mendoza Se están llevando a cabo cuatro obras en simultáneo. Gobierno de Mendoza Las cuatro obras en ejecución Los proyectos que actualmente se encuentran en marcha son:

Tren de Cercanías del Este , destinado a recuperar el servicio ferroviario para mejorar la conectividad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.

, destinado a recuperar el servicio ferroviario para mejorar la conectividad entre el Este provincial y el Gran Mendoza. Reconstrucción de la Ruta Nacional 143 , una vía clave para el sur mendocino.

, una vía clave para el sur mendocino. Repavimentación y mejoras en el Acceso Este y Ruta Provincial 22 , con dos frentes de obra simultáneos en los departamentos de Guaymallén y Maipú.

, con dos frentes de obra simultáneos en los departamentos de Guaymallén y Maipú. Modernización del Acceso Sur sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo correspondiente a Luján de Cuyo. En el caso del Acceso Este, las tareas de repavimentación y mejoras estructurales ya generan estrechamientos de calzada y desvíos programados. Sin embargo, el Gobierno indicó que los trabajos fueron planificados para mantener habilitada la circulación vehicular durante toda la obra.

Algo similar ocurre en el Acceso Sur, donde comenzaron las tareas de ampliación y modernización. Según informó el Ministerio de Gobierno e Infraestructura, el esquema de ejecución fue diseñado para evitar cortes totales y reducir al mínimo el impacto sobre una de las arterias con mayor tránsito de la provincia, especialmente durante los horarios de mayor circulación.