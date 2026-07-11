Mendoza en obra: los 4 megaproyectos viales que ya están en marcha en la provincia.

El Gobierno de Mendoza ejecuta de manera simultánea cuatro obras consideradas estratégicas para la conectividad provincial, financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento. Los trabajos se desarrollan en el Gran Mendoza, el Este y el Sur, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y ferroviaria, fortalecer los corredores productivos y agilizar el traslado diario de miles de personas.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la ejecución en paralelo de los proyectos "marca un punto de inflexión en la política de infraestructura vial", ya que permite transformar de manera más rápida los recursos disponibles en obras concretas.
Las obras generan complicaciones en la circulación de vehículos.
Gobierno de Mendoza
Se están llevando a cabo cuatro obras en simultáneo.
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Las cuatro obras en ejecución
Los proyectos que actualmente se encuentran en marcha son:
- Tren de Cercanías del Este, destinado a recuperar el servicio ferroviario para mejorar la conectividad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.
- Reconstrucción de la Ruta Nacional 143, una vía clave para el sur mendocino.
- Repavimentación y mejoras en el Acceso Este y Ruta Provincial 22, con dos frentes de obra simultáneos en los departamentos de Guaymallén y Maipú.
- Modernización del Acceso Sur sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo correspondiente a Luján de Cuyo.
En el caso del Acceso Este, las tareas de repavimentación y mejoras estructurales ya generan estrechamientos de calzada y desvíos programados. Sin embargo, el Gobierno indicó que los trabajos fueron planificados para mantener habilitada la circulación vehicular durante toda la obra.
Algo similar ocurre en el Acceso Sur, donde comenzaron las tareas de ampliación y modernización. Según informó el Ministerio de Gobierno e Infraestructura, el esquema de ejecución fue diseñado para evitar cortes totales y reducir al mínimo el impacto sobre una de las arterias con mayor tránsito de la provincia, especialmente durante los horarios de mayor circulación.
Desde el Ejecutivo explicaron que la ejecución simultánea de estas cuatro iniciativas "responde a la necesidad de actualizar una red vial y de transporte que se vio superada por el crecimiento demográfico y el flujo vehicular de los últimos años".
El objetivo central de la planificación es "optimizar los tiempos de viaje y mejorar las condiciones de seguridad vial en los traslados cotidianos de la población", señalaron.