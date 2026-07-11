Aunque seguirá el frío, las condiciones meteorológicas darán un pequeño respiro con un leve ascenso de la temperatura en la máxima respecto a la jornada de ayer.

El pronóstico para este sábado mundialista: sube la temperatura y siguen cerrados los pasos a Chile.

En una jornada especial para los argentinos, ya que desde las 22 la Selección enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el tiempo acompañará con un leve ascenso de la temperatura en Mendoza, pero las nevadas continuarán en la cordillera.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará parcialmente nublado, con leve aumento de la temperatura y vientos leves del sudeste. Además, persistirán las nevadas en alta montaña. La temperatura máxima prevista será de 17°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas de la mañana fue de 3°C.

Siguen cerrados los pasos a Chile Las condiciones meteorológicas en la cordillera obligan a mantener cerrados los principales cruces internacionales entre Argentina y Chile.

Durante la mañana de este sábado permanecen inhabilitados tanto el Paso Internacional Cristo Redentor como el Paso Pehuenche, debido a las intensas nevadas registradas en la zona de alta montaña.

Cómo estará el domingo Para el domingo, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con pocos cambios en la temperatura y vientos leves del sudeste. En tanto, en la cordillera se espera cielo parcialmente nublado.