11 de julio de 2026 - 08:56

El pronóstico para este sábado mundialista: sube la temperatura y siguen cerrados los pasos a Chile

Aunque seguirá el frío, las condiciones meteorológicas darán un pequeño respiro con un leve ascenso de la temperatura en la máxima respecto a la jornada de ayer.

El pronóstico para este sábado mundialista: sube la temperatura y siguen cerrados los pasos a Chile.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
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Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará parcialmente nublado, con leve aumento de la temperatura y vientos leves del sudeste. Además, persistirán las nevadas en alta montaña. La temperatura máxima prevista será de 17°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas de la mañana fue de 3°C.

Siguen cerrados los pasos a Chile

Las condiciones meteorológicas en la cordillera obligan a mantener cerrados los principales cruces internacionales entre Argentina y Chile.

Durante la mañana de este sábado permanecen inhabilitados tanto el Paso Internacional Cristo Redentor como el Paso Pehuenche, debido a las intensas nevadas registradas en la zona de alta montaña.

Cómo estará el domingo

Para el domingo, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con pocos cambios en la temperatura y vientos leves del sudeste. En tanto, en la cordillera se espera cielo parcialmente nublado.

La máxima alcanzaría los 15°C, mientras que la mínima rondará los 3°C.

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