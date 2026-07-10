Sube a $1.680 el pasaje de transporte en Mendoza: las aplicaciones que permiten pagar la mitad

El aumento del pasaje en Mendoza comenzará a regir desde el lunes 13 de julio y llevará el boleto general del transporte público de $1.400 a $1.680 . La medida fue establecida por la Subsecretaría de Transporte mediante la resolución N° 962/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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El pasaje en Mendoza sube a $1.680 durante las vacaciones: qué pasa con los abonos de estudiantes, docentes y celadores

Ante la suba del 20%, los usuarios podrán acceder a promociones con reintegros que permiten reducir el costo del viaje. Entre las alternativas disponibles se encuentran los beneficios de MODO y Naranja X , que ofrecen devoluciones del 50% bajo distintas condiciones y topes de reintegro.

El incremento de la tarifa comenzará durante la última semana del receso invernal, período en el que los estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, además de docentes y celadores, deberán abonar el boleto general de $1.680 debido a que los beneficios de los abonos quedan suspendidos durante las vacaciones.

Ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago en Mendoza.

Para quienes no cuentan con abono o buscan reducir el gasto diario en transporte, existen promociones bancarias que permiten recuperar parte del valor del pasaje. Cada beneficio tiene requisitos específicos, métodos de pago determinados y un límite máximo de devolución.

La promoción Viaje con MODO permite obtener un reintegro del 50% del monto total bruto de cada viaje abonado mediante VQR (Viaje con QR) . El beneficio cuenta con un tope de devolución de hasta $8.000 por banco por promoción .

La modalidad de uso es presencial mediante QR Transporte y está disponible todos los días hasta el 15 de julio de 2026, o hasta alcanzar el límite de fondos establecido para la promoción.

El beneficio se encuentra vigente para usuarios de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y La Pampa.

La app ofrece un reintegro del 50% pagando el colectivo con QR, con un tope de hasta $8.000 por banco durante la promoción.

Según las condiciones de la promoción, la vigencia se extiende hasta las 23:59 del 15 de julio de 2026, o hasta que se alcance la suma de $593.635.392 en reintegros otorgados a usuarios, lo que ocurra primero.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben haber recibido una invitación individual a través de correo electrónico, mensaje push u otro medio de comunicación directo habilitado por PDSA. Además, deben realizar el pago de un viaje en colectivos habilitados utilizando el código QR generado desde la aplicación MODO o desde aplicaciones bancarias integradas.

Otro de los requisitos es que el pago se efectúe mediante transferencia desde una cuenta bancaria perteneciente a una entidad adherida, que esa cuenta esté asociada a MODO y seleccionada como favorita, y que tenga un saldo mínimo de $1.200 al momento de realizar la operación.

La bonificación puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes y será depositada en la cuenta del participante dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Las entidades adheridas a la promoción son:

Banco Nación Banco Ciudad Banco Credicoop Banco Galicia Banco BBVA Banco Santa Cruz Banco Santa Fe Banco San Juan Banco Entre Ríos Banco ICBC Billetera YOY Banco Macro Banco Santander Banco Supervielle

Naranja X permite pagar el transporte con 50% de reintegro mediante NFC

Otra alternativa para reducir el costo del transporte es el beneficio de Naranja X, que permite acceder a un 50% de descuento pagando con tarjetas Naranja X Visa débito y crédito mediante tecnología NFC.

La promoción aplica para el boleto del colectivo y el subte, con un tope de reintegro de hasta $10.000. El beneficio permite abonar el viaje acercando el celular o la tarjeta con tecnología contactless a las terminales habilitadas, sin necesidad de cargar saldo previamente.

La billetera permite obtener un 50% de descuento pagando el colectivo con NFC y tarjetas Visa débito o crédito, con reintegros de hasta $10.000.

Para utilizarlo, los usuarios deben agregar sus tarjetas Naranja X Visa a Google Pay o Apple Pay. Luego, solo tienen que desbloquear el celular y acercarlo a la terminal de pago para realizar el viaje. El importe se descuenta al finalizar el día y el reintegro se acredita en la cuenta correspondiente.

También es posible pagar acercando directamente una tarjeta Naranja X Visa débito o crédito con tecnología contactless en los dispositivos habilitados. El beneficio aplica todos los días hasta el 31 de julio de 2026, o hasta que se agoten los fondos destinados a la promoción.

En el caso de los pagos realizados con tarjeta de crédito Naranja X Visa mediante NFC, el reintegro es del 50% en colectivos, con un tope máximo mensual de $5.000 compartido entre todos esos servicios.

El reintegro se acreditará en el próximo resumen de cuenta para quienes utilicen tarjeta de crédito Naranja X Visa. La promoción también establece que la empresa podrá suspender o modificar el beneficio ante situaciones de fuerza mayor o cuando finalicen los fondos disponibles.

Cuántos viajes se pueden hacer con el tope de reintegro de MODO y Naranja X

Con el aumento del pasaje en Mendoza, que llevará el boleto general a $1.680, los usuarios pueden calcular cuántos viajes permiten cubrir los topes máximos de reintegro de las promociones disponibles.

En el caso de MODO, el beneficio devuelve el 50% del valor de cada viaje abonado mediante QR, por lo que cada pasaje genera un reintegro aproximado de $840. Con un tope de devolución de hasta $8.000 por banco por promoción, el usuario puede alcanzar el máximo de reintegro luego de aproximadamente 9 viajes, ya que al sumar esas operaciones supera el límite establecido.

Por ejemplo, una persona que utilice el colectivo dos veces por día podría alcanzar ese tope en alrededor de una semana de viajes, recuperando una parte del dinero destinado al transporte durante el período de vigencia de la promoción.

En tanto, con Naranja X, el beneficio ofrece un 50% de descuento pagando con NFC mediante tarjetas Naranja X Visa débito y crédito, con un tope de reintegro de hasta $10.000. Si se toma como referencia el boleto de $1.680, cada viaje genera una devolución cercana a $840, por lo que el usuario podría alcanzar el límite máximo luego de aproximadamente 11 viajes.