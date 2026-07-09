El contrabando gana terreno en Argentina y ya representa el 5% del PBI: productos en auge

El contrabando avanza en Argentina y ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto ( PIB ), según estimaciones comentadas durante un encuentro empresarial sobre comercio lícito. El fenómeno preocupa al sector privado por su impacto sobre la industria y la actividad formal.

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Uno de los datos que más inquieta es el mercado de teléfonos celulares. Desde Lenovo señalaron que uno de cada tres equipos vendidos en el país ingresó por canales ilegales , lo que equivale a unos tres millones de dispositivos al año.

En el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, distintos referentes del sector expresaron su inquietud por el gran crecimiento de las ventas ilegales.

Según el último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), esta problemática asciende al 5% del PIB en países como Argentina y Brasil. Se agudiza aún más cuando se observan casos como el de México, que aumenta al 8%.

“Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles” , precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

En la misma línea, reconoció que el Gobierno “está tratando de dotarse de herramientas para tratar este flagelo”, aunque manifestó que “controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. La gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, María Eugenia Mayans, confirmó que la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.

Cerveza, tabaco y textiles: el auge del contrabando

Otro informe de la consultora MAP estima que Argentina perdió cerca de US$2.300 millones en materia de ingresos fiscales, dado el auge del contrabando. Además de los celulares, se detallan sectores como las cervezas, el tabaco y los textiles.

En particular, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. “El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, especificó.

“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.