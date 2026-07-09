De vender miles de alfajores premium al concurso preventivo: la crisis del consumo golpea a Alfa Pampa

La empresa Alfajores Baltazar , fabricante de la marca Alfa Pampa , inició un concurso preventivo de acreedores . La compañía atraviesa un fuerte deterioro financiero que atribuye principalmente a la caída del consumo durante 2025, el elevado endeudamiento bancario y el alto costo del financiamiento.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado Comercial N° 27 , Secretaría N° 53, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel , quien encuadró el expediente como un "pequeño concurso" .

Desde la compañía remarcaron que el proceso judicial apunta a reorganizar sus finanzas sin interrumpir la actividad. En ese sentido, aseguraron que la producción y la distribución continúan desarrollándose con normalidad.

"Nos encontramos operando con normalidad. Nuestro foco está en continuar con la producción y la distribución junto a nuestro equipo, y en cumplir con lo que asumimos . No fueron tiempos fáciles, y por eso hoy valoramos más que nunca a los proveedores, revendedores y clientes que siguen eligiendo Alfa Pampa", expresaron desde la firma a LA NACION.

Según explicó la empresa, el principal factor que provocó el desequilibrio económico fue una importante caída en las ventas y la facturación durante 2025 . A ese escenario se sumaron las obligaciones financieras acumuladas con entidades bancarias y las elevadas tasas de interés que debió afrontar para obtener liquidez mediante el descuento de cheques.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, la empresa declaró un activo de $1.504 millones, integrado principalmente por créditos por ventas y bienes de cambio, que incluyen materias primas y productos terminados.

Al mismo tiempo, informó un pasivo superior a los $1.068 millones, compuesto por obligaciones con bancos, proveedores y organismos fiscales.

Entre las principales deudas figuran:

$400 millones en préstamos con entidades como Banco Nación , Banco Provincia , Banco Galicia y Banco Macro .

en préstamos con entidades como , , y . $554 millones correspondientes a proveedores.

correspondientes a proveedores. Más de $63 millones en compromisos impositivos con ARCA y deudas municipales.

Además, la empresa solicitó el levantamiento de embargos impuestos por ARCA sobre sus cuentas bancarias por aproximadamente $9,8 millones, al considerar que esa situación dificulta el pago de salarios y de proveedores estratégicos para mantener la producción.

En la presentación judicial, la firma sostuvo que el deterioro del consumo y el endeudamiento generaron un escenario de cesación de pagos que hizo necesario recurrir al proceso concursal para preservar la continuidad de la empresa y las fuentes laborales.

La historia de Alfa Pampa

Alfajores Baltazar fue fundada en 2011 por Mariano Bonaventura y Sebastián Espina con el objetivo de desarrollar un alfajor premium a un precio accesible.

La planta se instaló en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín, donde comenzó sus operaciones con cuatro empleados. Su primer producto fue un alfajor de chocolate de 60 gramos que inicialmente se comercializó en kioscos de la zona.

Con el paso de los años, la empresa amplió su presencia comercial, incorporó nuevas cadenas de venta y comenzó a exportar productos a países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

En 2024 llegó a producir entre uno y dos millones de unidades por mes y empleaba a 36 trabajadores. Actualmente, tras una reducción de personal realizada durante 2025, la planta cuenta con alrededor de 25 empleados.

Cómo sigue el proceso judicial

La Justicia fijó el 9 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten la verificación de sus créditos ante la sindicatura.

Posteriormente, la empresa tendrá plazo hasta el 13 de agosto de 2027 para concluir el período de exclusividad y presentar una propuesta de acuerdo con sus acreedores, con el objetivo de evitar la quiebra y reorganizar definitivamente su situación financiera.