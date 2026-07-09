9 de julio de 2026 - 15:30

Banco Nación captó US$ 270 millones y superó ampliamente el monto que buscaba para dar más créditos

La entidad obtuvo casi el doble de los fondos previstos con una nueva emisión de deuda que destinará a financiar pymes, familias y sectores productivos.

El Banco Nación captó US$ 270 millones en su segunda emisión de títulos en el mercado de capitales

El Banco Nación captó US$ 270 millones en su segunda emisión de títulos en el mercado de capitales

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Nación volvió a recibir un fuerte respaldo del mercado de capitales. La entidad colocó una nueva emisión de Títulos de Deuda por un monto equivalente a US$ 270 millones, muy por encima del objetivo inicial de US$ 150 millones, en una operación que le permitirá ampliar el financiamiento destinado a familias, pequeñas y medianas empresas y actividades productivas.

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Se trata de la segunda emisión de deuda realizada por la entidad en el mercado local en el marco de su programa global por hasta US$ 1.500 millones, una estrategia que busca diversificar las fuentes de fondeo y fortalecer la capacidad del banco para expandir el crédito al sector privado.

"La operación nos permitirá seguir liderando el financiamiento a las familias y pymes argentinas", destacaron desde la entidad al dar a conocer el resultado de la colocación.

Una demanda que superó las expectativas

El Banco Nación había salido al mercado con la intención de captar el equivalente a US$ 150 millones, pero la demanda de los inversores permitió elevar el monto adjudicado hasta los US$ 270 millones.

La emisión comprendió tres clases de títulos adaptadas a distintos perfiles de inversión. La Clase 4, nominada en pesos, quedó con una tasa variable equivalente a TAMAR más 3,25%; la Clase 5, en dólares MEP, se colocó a una tasa fija del 6% anual; mientras que la Clase 6, ajustada por UVA, cerró con una tasa del 6,5%.

Desde la entidad consideraron que las condiciones obtenidas reflejan la confianza del mercado en la gestión del banco y en su estrategia financiera.

Los fondos se destinarán a ampliar el crédito

El objetivo central de la emisión es fortalecer la capacidad prestable del Banco Nación para acompañar el crecimiento de la economía real.

Los recursos obtenidos permitirán incrementar las líneas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios para familias, préstamos para productores agropecuarios y apoyo a exportadores y economías regionales.

La estrategia forma parte del regreso del Banco Nación al mercado de capitales local después de más de tres décadas, una decisión que, además de diversificar el fondeo, busca ofrecer nuevas alternativas de inversión para personas y empresas.

Un programa de hasta US$ 1.500 millones

Con esta colocación, el Banco Nación continúa ejecutando su programa global de emisiones de deuda por hasta US$ 1.500 millones, aprobado para obtener financiamiento en el mercado local mediante instrumentos transparentes y competitivos.

La entidad destacó que la emisión estuvo abierta tanto a personas humanas como jurídicas, fueran o no clientes del banco, siempre que cumplieran con los requisitos habituales del mercado de capitales. "El mercado demostró nuevamente su confianza en la gestión profesional del Banco", señalaron desde la institución.

Para el Banco Nación, la estrategia apunta a consolidar un esquema de financiamiento más diversificado que permita sostener el crecimiento del crédito y ampliar el acceso al financiamiento de familias, empresas y sectores productivos en todo el país.

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