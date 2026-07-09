Cambia la promo de MODO en Vea y Disco: ¿qué supermercado mantiene el reintegro de $25.000 en julio?

La promoción de Vea con MODO tendrá una nueva modalidad durante julio de 2026. El beneficio que antes alcanzaba a Vea y Disco ahora se aplicará únicamente en Vea y estará disponible solo los días viernes, con un reintegro de hasta $25.000 por banco y por mes .

Cambia el reintegro de MODO en VEA y Disco: ¿qué supermercados siguen y qué días aplica la devolucion de $25.000?

El cambio también modifica los días de uso de la promoción: anteriormente los clientes podían acceder al beneficio viernes, sábado y domingo, mientras que desde julio funcionará exclusivamente los viernes. Para obtener la devolución máxima será necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por MODO .

La promoción de Vea con MODO estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y permitirá acceder a un 20% de reintegro sobre las compras realizadas en los comercios adheridos, con un tope de devolución de $25.000 por banco por mes .

La propuesta estará disponible en sucursales adheridas de Mendoza y mediante pagos realizados con MODO .

El beneficio se podrá utilizar únicamente los días viernes y requiere una compra mínima de $100.000 . Los pagos deberán realizarse mediante MODO , a través del escaneo de un código QR habilitado para abonar con tarjetas o mediante el botón de pago de MODO disponible en los comercios adheridos.

La promoción aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por las entidades participantes. No están incluidos los pagos mediante transferencia desde una cuenta bancaria.

Los bancos y entidades que participan de la promoción son:

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en la app bancaria)

(solo en la app bancaria) Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Macro

Banco Ciudad

Billetera Buepp

Banco Bancor

El reintegro será acreditado dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta del participante asociada a MODO. Además, la bonificación podrá acumularse con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Cuánto hay que gastar para conseguir el reintegro total y cómo conseguir $50.000

Para obtener el reintegro máximo de $25.000, los clientes deberán realizar una compra de $125.000, ya que la promoción devuelve el 20% del monto total bruto abonado. Si bien el monto mínimo de compra es de $100.000, con ese importe la devolución será de $20.000.

El beneficio tiene un límite de $25.000 por banco por mes, por lo que una persona que tenga tarjetas de dos bancos participantes podrá acceder a un reintegro total de hasta $50.000 durante julio, siempre que realice las compras correspondientes con cada entidad y cumpla con las condiciones de la promoción.

Los clientes podrán obtener un reintegro de hasta $25.000 al cumplir con los requisitos de compra y utilizar bancos adheridos.

La promoción estará disponible hasta el 31 de julio de 2026 a las 23:59 horas, o hasta alcanzar el límite de $626.000.000 destinados a reintegros, lo que ocurra primero.

Las sucursales de Vea adheridas en Mendoza son: