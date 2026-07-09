Cambia la promo de MODO en Vea y Disco: ¿qué supermercado mantiene el reintegro de $25.000 en julio?

La promoción de Vea con MODO tendrá una nueva modalidad durante julio de 2026. El beneficio que antes alcanzaba a Vea y Disco ahora se aplicará únicamente en Vea y estará disponible solo los días viernes, con un reintegro de hasta $25.000 por banco y por mes.
El cambio también modifica los días de uso de la promoción: anteriormente los clientes podían acceder al beneficio viernes, sábado y domingo, mientras que desde julio funcionará exclusivamente los viernes. Para obtener la devolución máxima será necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por MODO.
La propuesta estará disponible en sucursales adheridas de Mendoza y mediante pagos realizados con MODO.
Vea con MODO: cómo funciona la nueva promoción y qué requisitos hay que cumplir
La promoción de Vea con MODO estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y permitirá acceder a un 20% de reintegro sobre las compras realizadas en los comercios adheridos, con un tope de devolución de $25.000 por banco por mes.
El beneficio se podrá utilizar únicamente los días viernes y requiere una compra mínima de $100.000. Los pagos deberán realizarse mediante MODO, a través del escaneo de un código QR habilitado para abonar con tarjetas o mediante el botón de pago de MODO disponible en los comercios adheridos.
La promoción aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por las entidades participantes. No están incluidos los pagos mediante transferencia desde una cuenta bancaria.
Los bancos y entidades que participan de la promoción son:
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en la app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
El reintegro será acreditado dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta del participante asociada a MODO. Además, la bonificación podrá acumularse con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.
Cuánto hay que gastar para conseguir el reintegro total y cómo conseguir $50.000
Para obtener el reintegro máximo de $25.000, los clientes deberán realizar una compra de $125.000, ya que la promoción devuelve el 20% del monto total bruto abonado. Si bien el monto mínimo de compra es de $100.000, con ese importe la devolución será de $20.000.
El beneficio tiene un límite de $25.000 por banco por mes, por lo que una persona que tenga tarjetas de dos bancos participantes podrá acceder a un reintegro total de hasta $50.000 durante julio, siempre que realice las compras correspondientes con cada entidad y cumpla con las condiciones de la promoción.
Los clientes podrán obtener un reintegro de hasta $25.000 al cumplir con los requisitos de compra y utilizar bancos adheridos.
La promoción estará disponible hasta el 31 de julio de 2026 a las 23:59 horas, o hasta alcanzar el límite de $626.000.000 destinados a reintegros, lo que ocurra primero.
Las sucursales de Vea adheridas en Mendoza son:
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza.
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza.
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza.
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza.
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza.
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza.
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza.
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza.
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza.
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza.
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza.
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza.
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza.
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza.
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza.
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza.
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza.
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza.
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza.
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza.
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza.
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza.
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza.
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza.
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza.
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza.
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza.
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza.
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza.
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza.
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza.
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza.
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza.
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza.
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza.
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza.
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza.
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza.
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.