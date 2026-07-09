9 de julio de 2026 - 11:44

Cambia la promo de MODO en Vea y Disco: ¿qué supermercado mantiene el reintegro de $25.000 en julio?

La promoción de MODO para supermercados tiene nuevas condiciones en julio con cambios en los comercios alcanzados y los días disponibles para usarla.

La promoción de MODO en Vea tiene una nueva modalidad durante julio con cambios en los días habilitados para acceder al beneficio.

La promoción de MODO en Vea tiene una nueva modalidad durante julio con cambios en los días habilitados para acceder al beneficio.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Leé además

El beneficio aplica los martes y jueves en compras presenciales y online.

Jumbo mantiene el reintegro con MODO: cómo ahorrar hasta $50.000 por mes
Desde julio, la promoción queda disponible únicamente en VEA y solo puede utilizarse los viernes.

Cambia el reintegro de MODO en VEA y Disco: ¿qué supermercados siguen y qué días aplica la devolucion de $25.000?

El cambio también modifica los días de uso de la promoción: anteriormente los clientes podían acceder al beneficio viernes, sábado y domingo, mientras que desde julio funcionará exclusivamente los viernes. Para obtener la devolución máxima será necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por MODO.

La propuesta estar&aacute; disponible en sucursales adheridas de Mendoza y mediante pagos realizados con MODO.

La propuesta estará disponible en sucursales adheridas de Mendoza y mediante pagos realizados con MODO.

Vea con MODO: cómo funciona la nueva promoción y qué requisitos hay que cumplir

La promoción de Vea con MODO estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y permitirá acceder a un 20% de reintegro sobre las compras realizadas en los comercios adheridos, con un tope de devolución de $25.000 por banco por mes.

El beneficio se podrá utilizar únicamente los días viernes y requiere una compra mínima de $100.000. Los pagos deberán realizarse mediante MODO, a través del escaneo de un código QR habilitado para abonar con tarjetas o mediante el botón de pago de MODO disponible en los comercios adheridos.

La promoción aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por las entidades participantes. No están incluidos los pagos mediante transferencia desde una cuenta bancaria.

Los bancos y entidades que participan de la promoción son:

  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • Banco BBVA
  • Banco Galicia
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Credicoop
  • Banco Supervielle
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo en la app bancaria)
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Macro
  • Banco Ciudad
  • Billetera Buepp
  • Banco Bancor

El reintegro será acreditado dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta del participante asociada a MODO. Además, la bonificación podrá acumularse con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Cuánto hay que gastar para conseguir el reintegro total y cómo conseguir $50.000

Para obtener el reintegro máximo de $25.000, los clientes deberán realizar una compra de $125.000, ya que la promoción devuelve el 20% del monto total bruto abonado. Si bien el monto mínimo de compra es de $100.000, con ese importe la devolución será de $20.000.

El beneficio tiene un límite de $25.000 por banco por mes, por lo que una persona que tenga tarjetas de dos bancos participantes podrá acceder a un reintegro total de hasta $50.000 durante julio, siempre que realice las compras correspondientes con cada entidad y cumpla con las condiciones de la promoción.

Los clientes podr&aacute;n obtener un reintegro de hasta $25.000 al cumplir con los requisitos de compra y utilizar bancos adheridos.

Los clientes podrán obtener un reintegro de hasta $25.000 al cumplir con los requisitos de compra y utilizar bancos adheridos.

La promoción estará disponible hasta el 31 de julio de 2026 a las 23:59 horas, o hasta alcanzar el límite de $626.000.000 destinados a reintegros, lo que ocurra primero.

Las sucursales de Vea adheridas en Mendoza son:

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza.
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza.
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza.
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza.
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza.
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza.
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza.
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza.
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza.
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza.
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza.
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza.
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza.
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza.
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza.
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza.
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza.
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza.
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza.
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza.
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza.
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza.
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza.
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza.
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza.
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La escala salarial de julio de 2026 establece cuánto corresponde pagar según la categoría de cada trabajadora del servicio doméstico.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en julio 2026: salarios actualizados por categoría

Por Melisa Sbrocco
La UOM retomará las reuniones paritarias con las cámaras empresarias para avanzar en una nueva actualización de los salarios metalúrgicos.

Paritarias UOM: se reabre la negociación salarial para definir nuevos aumentos para los metalúrgicos

Por Redacción Economía
Los beneficiarios de la PUAM ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026.

Calendario de pagos PUAM julio 2026: cuánto cobran con bono y aumento

Por Redacción Economía
El dólar frenó su avance antes del feriado y el mercado sigue atento a la evolución cambiaria.

Tras tres semanas de subas, el dólar oficial registró una baja antes del feriado

Por Redacción Economía